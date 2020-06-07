СМИ узнали детали следующего этапа снятия ограничений в Москве

Москва, 7 июня. Дальнейшее снятие ограничений, введенных в Москве из-за пандемии коронавируса, планируется провести в два этапа: с 10 и 15 июня. Детали «Интерфакс» узнал от источника.

По его словам, в настоящее время администрация города обсуждает очередные послабления.

«Рассматривается вопрос о постепенном, с соблюдением всех санитарных норм, запуске работы парикмахерских и кафе, отмене графика прогулок», — сказал источник издания.

Он уточнил, что отмена системы электронных пропусков возможна на финальном этапе.

Ранее РБК рассказал, что спецпропуска могут отменить в середине июня. По словам источника этого издания, власти Москвы, как ожидается, объявят о послаблении в грядущий понедельник.

Напомним, что указом мэра Москвы Сергея Собянина режим самоизоляции в столице продлен до 14 июня. 1 июня для жителей города ввели особый режим для прогулок и занятий спортом на улице. Градоначальник предупредил, что санитарные ограничения продлятся в Москве еще долго – до тех пор, пока не будет получена вакцина от коронавируса.