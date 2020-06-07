Падчерица Урганта вместе с темнокожим бойфрендом приняла участие в протестах в США

Нью-Йорк, 7 июня. Падчерица известного телеведущего Ивана Урганта Эрика Кикнадзе вместе с темнокожим бойфрендом приняла участие в митингах в США, которые проходят после гибели афроамериканца Джорджа Флойда.

Девушка — дочь Натальи Кикнадзе от первого брака. Она учится и живет в Нью-Йорке, а с Мусой встречается уже довольно давно. В прошлом году она приезжала со своим возлюбленным в Россию, чтобы познакомить с родителями.

Кикнадзе регулярно выкладывает в Instagram снимки и видео. В последнее же время публикации посвящены массовым беспорядкам и протестам в США. Девушка не просто распространяет информацию, но и сама выходит на демонстрации, участвует в маршах вместе с молодым человеком.

Напомним, что Флойд погиб в результате жесткого задержания полицией в Миннеаполисе. В этом городе поначалу начались мирные протесты, но вскоре они переросли в погромы, перебросившиеся и на другие города: Нью-Йорк, Луисвилл, Денвер.

Президент США Дональд Трамп назвал происходящие в стране беспорядки домашним терроризмом. Для установления порядка пришлось задействовать Нацгвардию и полицию.

Марши памяти Флойда проходят не только в США. Например, на акции в Лондоне появилась известная американская певица Мадонна. На костылях она прошла часть пути с демонстрантами.