Племянница Скрипаля сомневается в его переезде в Новую Зеландию

Москва, 7 июня. Племянница бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля Виктория заявила, что ничего не знает о переезде своего дяди, о котором пишут СМИ, в Новую Зеландию, и не верит в это.

«Я ничего об этом не знаю. Но и не верю в это. Об их участии в программе защиты свидетелей и переезде говорили еще давно. Тогда назывались Новая Зеландия, США и Австралия. Но я считаю, что они по-прежнему в Портон-Дауне. Британскому правительству так содержать их дешевле, чем в Новой Зеландии, а у них нет столько денег, чтобы содержать себя там самостоятельно», — цитирует сомневающуюся женщину РИА Новости.

Виктория отметила, что ее родные нуждаются в медицинском наблюдении, которое им могут обеспечить только в Портон-Дауне, расположенном рядом с Солсбери военном технопарке.

«Я думаю, информация в СМИ про их переезд — это просто отвлекающий маневр», — добавила она.

Ранее британская газета The Sunday Times со ссылкой на источники в кабмине Великобритании сообщила, что Сергей Скрипаль и его дочь Юлия переехали в Новую Зеландию после того, как более года прожили на конспиративной квартире секретной службы MI6. По словам одного из собеседников издания, экс-полковник ГРУ с наследницей «получили новые имена и поддержку, чтобы начать новую жизнь».

Британские власти утверждают, что Скрипали были отравлены в Солсбери в марте 2018 года, когда их обнаружили в городском парке без сознания. В Лондоне заявили, что к инциденту причастна Россия.

Москва все обвинения отвергла и предложила свою помощь в расследовании покушения, но в Англии от нее отказались. Также там не предоставили никаких данных об отравлении россиян.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова уверена, что в Британии используют историю с отравлением как мнимый аргумент для запугивания международного сообщества, приводимый для давления на Россию. Она потребовала провести профессиональное, объективное и непредвзятое расследование этого случая.