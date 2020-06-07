Мощнейший шторм заставил Андрейченко сбежать из собственного дома в Мексике

Плая-дель-Кармен, 7 июня. Заслуженная артистка РСФСР Наталья Андрейченко экстренно эвакуировалась из собственного дома в Мексике из-за сильного шторма. Об этом она сообщила в своем Instagram.
«Впервые в жизни в прямом смысле этого слова мне пришлось бежать из собственного дома. Дело в том, что сейчас у нас в Мексике проходит мощнейший тропический шторм в районах Quintana Roo (Кинтана-Роо) и Yucatan (Юкатан), по побережью Ривьера-Майа вплоть до Тулума, участились [случаи] падения деревьев и рекламных щитов, сильный ветер срывает крыши зданий, происходит затопление некоторых домов…» — рассказала звезда фильма «Мэри Поппинс, до свидания».
Андрейченко уточнила, что живет в частном секторе на вилле, на берегу Карибского моря, и в ее районе уже вторые сутки нет электричества, связи и Интернета. Кроме того, жилищу угрожают большие волны.
Эта ситуация вынудила ее срочно эвакуироваться в отель в центре города Плайя-дель-Карман и «пережидать напасть».
«Очень надеюсь, что скоро это все закончится, и я смогу вернуться в дом, который останется в целости и сохранности. Пожелайте нам удачи и скорейшего возвращения. Ваша, Наташа», — резюмировала она.
Дорогие мои. Впервые в жизни, в прямом смысле этого слова, мне пришлось бежать из собственного дома. Дело в том, что сейчас у нас в Мексике проходит мощнейший тропический шторм в районах Quintana Roo (Квинтана Ру) и Yucatan (Юкатан), по побережью Ривьера-Майа вплоть до Тулума, участились падения деревьев и рекламных щитов, сильный ветер срывает крыши зданий, происходит затопление некоторых домов... Я живу на вилле на берегу карибского моря в удаленном частном секторе, у нас полностью уже вторые сутки отсутствует электричество со светом, пропала сотовая связь и интернет... Вчера я срочно эвакуировалась в центр города Плайя-дель-Карман, живу сейчас в отеле и пережидаю эту напасть. Очень надеюсь, что скоро это все закончится и я смогу вернуться в дом, который останется в целости и сохранности. Пожелайте нам удачи и скорейшего возвращения. Ваша, Наташа ???????? #натальяандрейченко #мексика #канкун #тропическийшторм
Поклонники поддержали любимую актрису, пожелав ей скорейшего возвращения домой.
«Наташа, желаю скорейшего возвращения домой! Вам удачи! Пусть этот шторм будет во благо, а дом будет в целости и благости!» — прокомментировала rufina_astana.
«Наталья, удачи, пусть ваш дом будет защищен», — написал his_majesty_.
«Наташенька, вы чудесная, и все напасти обойдут вас стороной, все будет замечательно!!!» — заключила marin.deco.