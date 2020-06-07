Мощнейший шторм заставил Андрейченко сбежать из собственного дома в Мексике

Плая-дель-Кармен, 7 июня. Заслуженная артистка РСФСР Наталья Андрейченко экстренно эвакуировалась из собственного дома в Мексике из-за сильного шторма. Об этом она сообщила в своем Instagram.

«Впервые в жизни в прямом смысле этого слова мне пришлось бежать из собственного дома. Дело в том, что сейчас у нас в Мексике проходит мощнейший тропический шторм в районах Quintana Roo (Кинтана-Роо) и Yucatan (Юкатан), по побережью Ривьера-Майа вплоть до Тулума, участились [случаи] падения деревьев и рекламных щитов, сильный ветер срывает крыши зданий, происходит затопление некоторых домов…» — рассказала звезда фильма «Мэри Поппинс, до свидания».

Андрейченко уточнила, что живет в частном секторе на вилле, на берегу Карибского моря, и в ее районе уже вторые сутки нет электричества, связи и Интернета. Кроме того, жилищу угрожают большие волны.

Эта ситуация вынудила ее срочно эвакуироваться в отель в центре города Плайя-дель-Карман и «пережидать напасть».

«Очень надеюсь, что скоро это все закончится, и я смогу вернуться в дом, который останется в целости и сохранности. Пожелайте нам удачи и скорейшего возвращения. Ваша, Наташа», — резюмировала она.

Поклонники поддержали любимую актрису, пожелав ей скорейшего возвращения домой.