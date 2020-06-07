Блохин объяснил, почему Вашингтон обвиняет Россию в причастности к погромам в США

Москва, 7 июня. Власти США не способны справиться с поглотившими страну беспорядками и единственным выходом для себя выбрали путь обвинений России в якобы причастности к этому кризису. Такое поведение типично для Вашингтона, считает ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН Константин Блохин.

Специалист напомнил, что информационная война против России — это тренд внутренней политики США, поэтому нет ничего удивительного в том, что политики садятся на своего любимого антироссийского конька, используя любой повод. Беспорядки и погромы, которые начались в Миннесоте, а потом перекинулись на всю страну, конечно, не стали исключением.

Он также напомнил, что 70% населения США не доверяют федеральному правительству, и только 17 % одобряют его работу, а это самый низкий показатель за последние 70 лет.

«Если дома какие-то проблемы, то самое простое, что можно сделать – это перевести стрелки на внешнего врага», — пояснил Блохин в комментарии ФБА «Экономика сегодня».

Политолог также объяснил, что в США уже давно сформировался двухпартийный антироссийский и антикитайский консенсус.

«В отношении России взят курс на долгосрочное системное сдерживание. Хотим мы этого или нет, но мы останемся объектом данного внутриполитического дискурса в США», — констатировал он.

Еще один момент, по его мнению, связан с тем, что в США жив, заложенный еще в прошлом веке стереотип о том, что жизненной задачей американцев является борьба с российским коммунизмом. Одним из ярких представителей такого мышления, по словам Блохина, был покойный сенатор Джон Маккейн.

И хотя такая пропаганда противоречит здравому смыслу, этот антироссийский тренд остается мейнстримом в политике США.

Кроме того, блохин обратил внимание на то, что действующего президента США Дональда Трампа пытались обвинять в связях с Россией.

«Теперь демократы пытаются навязать американскому электорату мнение, что за беспорядками стоят Трамп и Россия», — заключает Блохин.

Он напомнил, что на выборах противником Трампа будет Джо Байден, чья репутация находится под очень большим сомнением из-за деятельности его сына на Украине. Демократы это прекрасно понимают, поэтому и пытаются отвечать вбросами о мнимых связях Белого дома с Кремлем.

Блохин убежден, что антироссийские обвинения о якобы причастности к беспорядкам в Штатах могут восприниматься Москвой только в качестве вмешательства во внутренние дела РФ.