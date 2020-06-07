Милош Бикович на время пандемии заперся в монастыре

Москва, 7 июня. Сербский и российский актер Милош Бикович решил нестандартно провести самоизоляцию. Вместе с мамой и своим братом, игуменом Михайло на время пандемии коронавируса он заперся в монастыре и посвятил время молитве.

Бикович, запомнившийся россиянам по фильмам «Холоп», «Духless 2» и «Лед», и ранее признавался в своей набожности. В частности, он рассказывал об этом в шоу Ксении Собчак. Актер уточнял, что соблюдает пост со всем православным миром. Ведущую очень этот факт удивил.

Для того, чтобы провести время в уединении, Бикович отправился в Сербию.

«Мне повезло с этой изоляцией, потому что отдых мне был очень нужен», — сказал актер.

Известно также, что артист в самоизоляции увлекся сценаристикой, записался на специализированные онлайн-курсы, много читает и смотрит классику кинематографа.

Актер активно делится с фанатами фотографиями и видео. Показывал и снимки с домашней самоизоляции. Причем одно фото вызвало бурную реакцию поклонников. Они привыкли видеть Биковича с безупречной прической и в идеальном костюме, а перед камерой он предстал с усами и растрепанными волосами.

Ранее актер Вилен Бабичев объяснил, почему серб Бикович, по его мнению, стал таким популярным в России. Причина, на его взгляд, кроется в том, что он не только прекрасный артист, но и невероятно харизматичный человек.