Авиакомпании России могут возобновить международные полеты с 15 июля

Москва, 7 июня. Росавиация направит в Роспотребнадзор предложение открыть полеты из России за рубеж с 15 июля, сообщил осведомленный источник.

Ведомство предлагает возобновить полеты пока только в 15 стран мира. Однако список стран, с которыми возможно откроют авиасообщение, проработают совместно с Роспотребнадзором.

Необходимо учесть эпидемиологическую ситуацию в других государствах. В случае с бизнес-авиацией полеты могут открыть практически во все страны.

Об этом стало известно на совещании Росавиации с ведущими российскими авиакомпаниями. Его провели по поручению премьера Михаила Мишустина.

Российские власти просили граждан не торопиться планировать заграничный отдых. Они предложили рассмотреть возможности внутреннего туризма — курорты Крыма и Краснодарского края.

Русская православная церковь (РПЦ) также обратилась к верующим с просьбой временно отказаться от паломничества в другие страны. В Московской и Псковской областях много православных святынь, куда можно организовать поездку.

По данным последним исследований, траты россиян на отели внутри страны увеличились в мае на 13% по сравнению с апрелем. В туристическом секторе полагают, что 2020 год станет «проверкой на прочность».