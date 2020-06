Раздраженная Гузеева напророчила хейтерам болезнь за оскорбления в свой адрес

Дорогие мои подписчики, каждому из вас отдельное спасибо за доброту и любовь????✊???? В бан идут одни мудаки. Я человек адски терпелива, но идиотов терпеть сил и желания нет. Раньше всех горит шапка на этих самых мудаках и начинаются сыпаться вопросы: почему не ношу маску, почему так одеваюсь и почему вы стареете, а мне нельзя.Держите себя в руках, иначе заболеете. Договорились? ????‍♀️

