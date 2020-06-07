Раздраженная Гузеева напророчила хейтерам болезнь за оскорбления в свой адрес

Москва, 7 июня. Известная крепкими высказываниями Лариса Гузеева в очередной раз жестко ответила хейтерам. Актриса даже напророчила им болезнь, если посмеют написать ей оскорбления.

«Дорогие мои подписчики, каждому из вас отдельное спасибо за доброту и любовь. В бан идут одни мудаки. Я человек адски терпеливый, но идиотов терпеть сил и желания нет. Раньше всех горит шапка на этих самых мудаках, и начинают сыпаться вопросы: почему не ношу маску, почему так одеваюсь, и почему вы стареете, а мне нельзя. Держите себя в руках, иначе заболеете. Договорились?» — написала раздраженная Гузеева в своем Instagram.

Вместе с предупреждением телеведущая опубликовала фото, на котором запечатлена в массивных ботинках на шнуровке, черных перчатках и с суровым выражением лица.

Однако фолловеров не испугали ни грозное заявление, ни обмундирование знаменитости, и они ответили ей в том же тоне.

«Это правильно?!» — удивилась tatyanka__1505. «Напугала», — с иронией заметила novi_8090. «Прямо старуха Изергиль, на всех проклятья сыплет!» — заметила dushechka437. «Всегда было к вам глубокое уважение и восхищение талантом, но после того, как вы заблеяли матом отовсюду, его не осталось», — призналась lidaanekina.

Впрочем, многие обратили внимание на меткость высказывания Гузеевой и произошедшие в ней внешние перемены.