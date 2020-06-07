Актер Чернов жестко ответил Панину, назвавшему Кокшенова «бездарным режиссером»

У режиссера Михаила Кокшенова снимались известные и уважаемые артисты. Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей рассказал актер театра и кино Юрий Чернов.

Прощание с Кокшеновым

Скандально известный актер Алексей Панин приехал в ритуальный зал Митинского крематория в Москве, где провожали в последний путь народного артиста Михаила Кокшенова.

В беседе с журналистами актер отметил, что Кокшенов был «самым бездарным режиссером», с которым ему приходилось работать. Об этом Панин, по его словам, говорил народному артисту в лицо.

«Самый бездарный режиссер, с которым я работал, это был Кокшенов. Еще Алла Сурикова. <…> Кокшенов, я вам правду говорю: он не может выше жопы прыгнуть. <…> Я ему в лицо это говорил: «Михал Михалыч, вы плохой режиссер!» — заключил Алексей Панин.

«А ты возьми и сам сними!»

Комментируя заявление Панина, Юрий Чернов, сыгравший у Кокшенова в комедии «Секрет Фараона», возмутился словам Панина.

«Зачем сразу говорить, что плохой? Человек работал, старался что-то делать. Получалось или не получалось — это факт его биографии. Но он старался. Не нужно было вообще поднимать эту тему на прощании с человеком. Говорить о том, что он был плохим [режиссером]. Проводите человека в последний путь. Мы не будем говорить, сколько у него было жен, любовниц или чего-то еще. Но у него снимались известные и уважаемые артисты — Наташа Крачковская, Леша Булдаков, Саша Панкратов-Черный. Это не последние актеры, которые соглашались сниматься у него», — обратил внимание Юрий Чернов.

По словам актера, то, что у Кокшенова «что-то не получалось», не дает Панину право об этом заявлять, особенно во время прощальной церемонии.

«Но он работал — не пьянствовал, не предал профессию. Он помог многим актерам в то сложное время, когда многие то уходили в бизнес, то уезжали в Польшу за товарами, чтобы только выжить. Кто-то уходил на стройку. А Кокшенов давал возможность подработать артистам. Он понимал, что им нужно жить. Понятно, что может быть не шедевры. Но мало рождается таких режиссеров, как Леонид Гайдай, Георгий Данелия, Эльдар Рязанов. Зато Кокшенов актером был хорошим. Что надо его теперь критиковать? А ты возьми и сам сними! Попробуй, возьми: организуй производство, найди денег. Он находил спонсоров, приглашал актеров, они соглашались», — добавил Юрий Чернов.

Чернов напомнил, что Кокшенов писал сценарии для фильмов, включая «Ералаш». Он занимался творчеством.

«Не нравятся тебе его фильмы? Не соглашайся сниматься в его фильмах (Панин снялся у Кокшенова в лентах «Театральный капкан» и «Феномен». — Прим. ФАН). Давайте оставаться людьми до конца. <…> Что-ж ты раньше соглашался сниматься у него, раз он плохой?!» — задал риторический вопрос Чернов.

Актер Михаил Кокшенов скончался 5 июня на 84-м году жизни. Актер страдал от онкологического заболевания и лежал в реабилитационном центре в Московской области. В последнее время его состояние было тяжелым.