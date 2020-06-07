Глава ПНС Ливии приедет в Москву

Триполи, 7 июня. Глава так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Файез Саррадж в скором времени прибудет в Москву. Об этом сообщил телеканал Al-Arabiya со ссылкой на источники.

Ранее стало известно, что председатель Палаты представителей Ливии Агила Салех приедет в Россию с официальным визитом для обсуждения политического процесса в африканской стране.

«Саррадж отправится в Москву в ближайшие часы», — уточняется в сообщении телеканала.

Напомним, что на этой неделе глава МИД РФ Сергей Лавров провел в Москве переговоры с заместителем председателя ПНС Ливии Ахмедом Майтигой и главой МИД этого «правительства» Мухаммедом Сиялой. Одной из тем стала возможность освобождения незаконно удерживаемых в Ливии российских социологов Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максима Шугалея и Самера Суэйфана.