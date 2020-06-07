The Sunday Times рассказала о новой жизни Скрипалей в Новой Зеландии

Лондон, 7 июня. Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль вместе со своей дочерью Юлией мог переехать в Новую Зеландию, сообщила газета The Sunday Times. Источник издания в правительстве Британии утверждает, что россияне больше не Скрипали - им якобы выдали новые документы и теперь у них другие имена.

По данным таблоида, перед переездом Скрипали долгое время жили в секретной квартире британской секретной разведслужбы MI6. В таких конспирологических условиях они провели почти год, а потом решились «начать новую жизнь» в Новой Зеландии.

Бывший сосед Скрипаля Росс Кассиди заявил таблоиду, что в декабре получил открытку от экс-сотрудника ГРУ. Газета уточняет, что Кассади и его супруга отвезли Скрипаля в аэропорт Хитроу, чтобы встретить его дочь Юлию буквально за день до отравления.

По данным The Sunday Times, Кассади и Скрипали дружили более 10 лет и им единственным (из гражданских лиц) разрешение навестить Юлию в больнице после предполагаемого покушения.

Напомним, Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены без сознания в парке британского города Солсбери в марте 2018 года. Лондон тут же обвинил Москву в отравлении россиян газом «Новичок». Российская сторона обвинения отвергла и предложила свою помощь в расследовании покушения, однако британцы от нее отказались, как отказались и предоставить данные об отравлении граждан РФ.