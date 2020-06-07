Минздрав РФ призвал готовиться к любому сценарию с COVID-19 после ослабления ограничений

Москва, 7 июня. Регионы России начали ослаблять ограничения, введенные из-за пандемии, однако вирус никуда не ушел, поэтому нужно быть готовыми к любому сценарию развития ситуации. С таким призывом выступила главный инфекционист Минздрава РФ Елена Малинникова.

Она подчеркнула, что Россия пережила подъем заболеваемости и вышла на плато, система здравоохранения справляется с ситуацией. Минздрав и Роспотребнадзор разработали научно-обоснованную программу снятия ограничений в России, и каждый шаг оценивается с точки зрения уровня безопасности населения.

«Мы надеемся, что продуманные шаги в направлении ослабления режима не приведут к ухудшению эпидемиологической ситуации. Но как сказал президент Российской Федерации Владимир Путин: «Мы должны быть готовы к любому развитию процесса», — предупредила Малинникова.

Инфекционист заметила, что соблюдение предписаний Минздрава все еще обязательно, поскольку может предотвратить новую вспышку инфекции. Малинникова уточнила, что профилактика нужна даже тем, кто переболел COVID-19.

Как сообщил оперативный штаб по контролю за распространением инфекции, в России зафиксировано более 467 тысяч случаев COVID-19, в том числе около пяти тысяч летальных. Свыше 226 тысяч пациентов выздоровели.

Депутат Госдумы Геннадий Онищенко ранее высказался за отмену карантинных мер в России, но при этом напомнил о важности постоянного профессионального мониторинга ситуации с COVID-19.