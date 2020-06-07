Ученые из Катара нашли способ вылечить диабет без лекарств

Доха, 7 июня. Исследователи из университета Weill Cornell Medicine-Qatar в Катаре нашли способ, как без лекарств избавиться от диабета второго типа.

В эксперименте приняли участие 150 человек в возрасте до 40 лет. У них был выявлен диабет второго типа. Одной группе предложили стандартное лечение, а вторая часть добровольцев сидела на диете и занималась спортом.

Контрольная группа питалась по Кембриджской диете, а потом перешла на здоровую диету. Их заставляли совершать по 10 тысяч шагов в день.

Пациенты из второй группы потеряли 10-12 кг, а из второй — только по 4 кг. Во второй группе у 61% произошла ремиссия, диабет не проявлялся, все показатели сахара в крови были в норме.

Только 12% пациентам помогло традиционное лечение. По словам автора исследования Шахрада Тахери, это прорыв в лечении диабета.

Ученый подчеркнул, что если пациенты снизят вес на начальной стадии болезни, то шансы на выздоровление намного выше. Главное — это научить пациентов жить по новым правилам. Они должны привыкнуть к здоровому питанию и регулярным занятиям спортом.