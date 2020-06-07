Западные СМИ штампуют вбросы о РФ в Ливии, пока страну разрушают агрессоры

Информационное агентство Reuters распространило новый вброс о ЧВК «Вагнера» в Ливии, попытавшись отвлечь внимание общественности от расширяющегося турецкого вмешательства.

Американское издание, ссылаясь на неизвестные сирийские источники, утверждает, что РФ якобы замешана во внутриливийском конфликте, осуществляя набор наемников из САР. Reuters ссылается на данные, которые были получены от сирийских оппозиционных ресурсов. Проверить эти заявления не предоставляется возможным, а единственные «доказательства» — информация от сомнительных источников. Издание также указывает, что официальных комментариев на эту тему получить не удалось. Таким образом, все обвинения газеты строятся на непроверяемой информации, что не может вызывать доверия у мирового сообщества.

Параллельно вбросам Reuters о России Турция продолжает вмешиваться в дела Ливии, «накачивая» ее оружием, техникой, БПЛА, современным оборудованием и продолжая направлять туда тысячи наемников. Этому есть неопровержимые доказательства. Анкара, рассчитывая завладеть ливийскими природными богатствами, задействовала все имеющиеся у нее ресурсы для участия во внутриливийском кризисе на стороне террористов так называемого Правительства национального согласия (ПНС). Турция наладила поставки оружия и бронетехники в Ливию, о которых СМИ рассказывали не раз. Спикер Ливийской национальной армии (ЛНА) Ахмад Мисмари продемонстрировал видеозапись с камеры турецкого MRAP Kirpi, на которой была зафиксирована транспортировка бронемашины из порта Измир (Турция) в порт Триполи и ее последующая переброска в зону боевых действий в Ливии.

Помимо техники и оружия, Анкара приступила к активной вербовке сирийских джихадистов, создав в Идлибе несколько центров по привлечению наемников, в том числе и выходцев из террористических организаций ИГ1 и «Аль-Каида»1 (запрещены в РФ). Радикалов заманивают обещаниями о больших зарплатах, некоторых заставляют идти в бой угрозами и шантажом. Сирийских боевиков после прохождения обучения в турецких тренировочных лагерях в основном доставляют в Ливию самолетами. Триполи и Мисурата стали главными центрами приема наемников. По данным Ливийской национальной армии, в рядах бандформирований ПНС находится более 17 тысяч радикалов из Сирии. Кроме того, турецкие вербовщики не стесняются привлекать даже детей. Известно, что как минимум 150 несовершеннолетних из Сирии, привлеченных Турцией, сейчас находятся в рядах боевиков ПНС.

Европа голословно заявляет о желании помешать поставкам оружия в Ливию. Для этих целей была создана миссия IRINI, однако, как показывает практика, турецкие корабли продолжают беспрепятственно прибывать к ливийским берегам, а корабли НАТО никак не мешают этому.

Новые вбросы о ЧВК «Вагнера», вероятно, используются для того, чтобы отвлечь мир от агрессии Турции, использующей террористов для реализации своих геополитических амбиций в других странах. Анкара годами оттачивала схему по применению боевиков ИГ в своих целях, вмешиваясь в конфликты на территории других государств.

1 Организация запрещена на территории РФ.