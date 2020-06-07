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Разгневанные американцы обрушились на Клинтон из-за нападок на Россию

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Разгневанные американцы обрушились на Клинтон из-за нападок на РоссиюВашингтон, 7 июня. Американцы обрушились с критикой на экс-кандидата в президенты США Хиллари Клинтон за то, что она регулярно винит окружающих, включая Россию, в собственных политических неудачах. Многочисленные гневные посты заполонили социальные сети.

Пользователи Twitter придумали для соответствующих публикаций специальный хештег #STFUHillary («заткнись, Хиллари»), который уже стал чрезвычайно популярным. За несколько часов под ним разместили более 40 тысяч постов и комментариев, отмечает «ПолитРоссия»

Граждане США возмущены безответственным поведением бывшего госсекретаря. Им надоело, что Клинтон постоянно пытается переложить вину за свои политические ошибки и провалы на окружающих — нападает на Россию, республиканцев и даже некоторых единомышленников-демократов. 

Американцы считают бессмысленными попытки Клинтон обвинить Россию в собственном политическом фиаско, то есть ее русофобская позиция не находит поддержки у рядовых жителей США.

«Во время каждого интервью Хиллари обвиняет [кого-то] и играет роль жертвы… Люди сыты ею по горло», — цитирует «ПолитРоссия» одно из сообщений в Twitter.

«Светская львица и мошенница, которая не может смириться с потерей 2008/2016 года, продолжает обвинять всех, кроме себя», — высказался кто-то в США.

Один из пользователь заявил, что именно Клинтон вместе с командой экс-главы США Барака Обамы и демократами придумала историю о так называемом российском вмешательстве.

Другой пользователь разместил пост, посвященный листовкам, которые раздают сторонники Клинтон демократы, объявляя в них о «войне» с республиканцами. Автор призвал бывшего кандидата в президенты отправить своих «приспешников с дефицитом мозга» в Россию или Китай, чтобы они лично убедились, как на деле хорошо живут эти страны.

Накануне на своей странице в Facebook официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, как Клинтон и команда Обамы в свое время «убедили себя и пытались убедить мир, что внутренние проблемы в США созданы и поощряются внешней силой» в лице России. Она назвала их тактику ошибкой и призвала высокопоставленные лица США не повторять подобных действий.

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Источник: «ПолитРоссия»
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