Разгневанные американцы обрушились на Клинтон из-за нападок на Россию

Вашингтон, 7 июня. Американцы обрушились с критикой на экс-кандидата в президенты США Хиллари Клинтон за то, что она регулярно винит окружающих, включая Россию, в собственных политических неудачах. Многочисленные гневные посты заполонили социальные сети.

Пользователи Twitter придумали для соответствующих публикаций специальный хештег #STFUHillary («заткнись, Хиллари»), который уже стал чрезвычайно популярным. За несколько часов под ним разместили более 40 тысяч постов и комментариев, отмечает «ПолитРоссия».

#STFUHillary

I dont know what its about

but its #GG33 approved



everydays a good day to say

STFU Hillary pic.twitter.com/vQEeXGf29o — Resonate The Great (@ResonateThGreat) June 7, 2020

Граждане США возмущены безответственным поведением бывшего госсекретаря. Им надоело, что Клинтон постоянно пытается переложить вину за свои политические ошибки и провалы на окружающих — нападает на Россию, республиканцев и даже некоторых единомышленников-демократов.

Американцы считают бессмысленными попытки Клинтон обвинить Россию в собственном политическом фиаско, то есть ее русофобская позиция не находит поддержки у рядовых жителей США.

«Во время каждого интервью Хиллари обвиняет [кого-то] и играет роль жертвы… Люди сыты ею по горло», — цитирует «ПолитРоссия» одно из сообщений в Twitter. «Светская львица и мошенница, которая не может смириться с потерей 2008/2016 года, продолжает обвинять всех, кроме себя», — высказался кто-то в США.

Один из пользователь заявил, что именно Клинтон вместе с командой экс-главы США Барака Обамы и демократами придумала историю о так называемом российском вмешательстве.

The entire Trump Russia Collusion narrative was created and executed by her, Obama' DOJ and the DNC holdovers aka deep state. #STFUHillary pic.twitter.com/b5Y0gWoozo — Friend in liberty ⭐⭐⭐ (@brianp32) June 7, 2020

Другой пользователь разместил пост, посвященный листовкам, которые раздают сторонники Клинтон демократы, объявляя в них о «войне» с республиканцами. Автор призвал бывшего кандидата в президенты отправить своих «приспешников с дефицитом мозга» в Россию или Китай, чтобы они лично убедились, как на деле хорошо живут эти страны.

#STFUHillary you lost. Tell your brain cell deficienct minions to go home, or Venzuela, or China, or Russia and see how great their lives are. Haven't even the sense to see how their ideological fantasies work in the real world. pic.twitter.com/2cbwYgjAt4 — HoneyQloroquine ???????????? (@HoneyShookme) June 7, 2020

Накануне на своей странице в Facebook официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, как Клинтон и команда Обамы в свое время «убедили себя и пытались убедить мир, что внутренние проблемы в США созданы и поощряются внешней силой» в лице России. Она назвала их тактику ошибкой и призвала высокопоставленные лица США не повторять подобных действий.