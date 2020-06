Разгневанные американцы обрушились на Клинтон из-за нападок на Россию

Вашингтон, 7 июня. Американцы обрушились с критикой на экс-кандидата в президенты США Хиллари Клинтон за то, что она регулярно винит окружающих, включая Россию, в собственных политических неудачах. Многочисленные гневные посты заполонили социальные сети.

Пользователи Twitter придумали для соответствующих публикаций специальный хештег #STFUHillary («заткнись, Хиллари»), который уже стал чрезвычайно популярным. За несколько часов под ним разместили более 40 тысяч постов и комментариев, отмечает «ПолитРоссия».

#STFUHillary I dont know what its about but its #GG33 approved everydays a good day to say STFU Hillary pic.twitter.com/vQEeXGf29o

Граждане США возмущены безответственным поведением бывшего госсекретаря. Им надоело, что Клинтон постоянно пытается переложить вину за свои политические ошибки и провалы на окружающих — нападает на Россию, республиканцев и даже некоторых единомышленников-демократов.

Американцы считают бессмысленными попытки Клинтон обвинить Россию в собственном политическом фиаско, то есть ее русофобская позиция не находит поддержки у рядовых жителей США.

Один из пользователь заявил, что именно Клинтон вместе с командой экс-главы США Барака Обамы и демократами придумала историю о так называемом российском вмешательстве.

The entire Trump Russia Collusion narrative was created and executed by her, Obama' DOJ and the DNC holdovers aka deep state. #STFUHillary pic.twitter.com/b5Y0gWoozo

Другой пользователь разместил пост, посвященный листовкам, которые раздают сторонники Клинтон демократы, объявляя в них о «войне» с республиканцами. Автор призвал бывшего кандидата в президенты отправить своих «приспешников с дефицитом мозга» в Россию или Китай, чтобы они лично убедились, как на деле хорошо живут эти страны.

#STFUHillary you lost. Tell your brain cell deficienct minions to go home, or Venzuela, or China, or Russia and see how great their lives are. Haven't even the sense to see how their ideological fantasies work in the real world. pic.twitter.com/2cbwYgjAt4