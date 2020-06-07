Пушков назвал бессмысленным «наказанием» планы США вывести войска из ФРГ

Москва, 7 июня. Член Совета Федерации Алексей Пушков назвал планы США вывести часть войск из Германии бессмысленным «наказанием».

Ранее газета The Wall Street Journal, ссылаясь на собственные источники, сообщила о приказе американского президента Дональда Трампа. Согласно распоряжению главы Белого дома, к сентябрю ФРГ покинут 9,5 тысячи военнослужащих. Глава МИД Германии Хайко Маас назвал отношения Вашингтона и Берлина сложными.

Пушков констатировал, что США от заявлений о санкциях перешли к новым угрозам. Причем сделали это в ответ на «непослушание» Берлина.

«Бессмысленное «наказание»: ценность их пребывания в ФРГ, с точки зрения ее безопасности, — ноль. А с точки зрения политического веса, никакая Польша никогда не сравнится с ФРГ», — написал сенатор в Twitter.

От угроз санкций США перешли к угрозам вывести часть войск из ФРГ - 9.5 из 34.5 тыс. - в ответ на «непослушание» Берлина. Бессмысленное «наказание»: ценность их пребывания в ФРГ с т.зр. ее безопасности - ноль. А с т.зр. политич.веса никакая Польша никогда не сравнится с ФРГ. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) June 7, 2020

Политолог Максим Жаров ранее выразил мнение, что отношения США и Германии не ладятся из-за серьезных разногласий по поводу путей развития Евросоюза и НАТО. Он считает, что имеет место и личная неприязнь между Трампом и канцлером Германии Ангелой Меркель.

А кандидат исторических наук, главный редактор журнала «Архонт» Антон Бредихин назвал вывод военных США из Германии «началом снятия оккупации».