Лента новостей Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Политика

Пушков назвал бессмысленным «наказанием» планы США вывести войска из ФРГ

34
0 Оставить комментарий

Пушков назвал бессмысленным «наказанием» планы США вывести войска из ФРГ

Москва, 7 июня. Член Совета Федерации Алексей Пушков назвал планы США вывести часть войск из Германии бессмысленным «наказанием».

Ранее газета The Wall Street Journal, ссылаясь на собственные источники, сообщила о приказе американского президента Дональда Трампа. Согласно распоряжению главы Белого дома, к сентябрю ФРГ покинут 9,5 тысячи военнослужащих. Глава МИД Германии Хайко Маас назвал отношения Вашингтона и Берлина сложными.

Пушков констатировал, что США от заявлений о санкциях перешли к новым угрозам. Причем сделали это в ответ на «непослушание» Берлина.

«Бессмысленное «наказание»: ценность их пребывания в ФРГ, с точки зрения ее безопасности, — ноль. А с точки зрения политического веса, никакая Польша никогда не сравнится с ФРГ», — написал сенатор в Twitter.

Политолог Максим Жаров ранее выразил мнение, что отношения США и Германии не ладятся из-за серьезных разногласий по поводу путей развития Евросоюза и НАТО. Он считает, что имеет место и личная неприязнь между Трампом и канцлером Германии Ангелой Меркель.

А кандидат исторических наук, главный редактор журнала «Архонт» Антон Бредихин назвал вывод военных США из Германии «началом снятия оккупации».

Новости партнеров

Источник: Twitter-аккаунт Алексея Пушкова
Новости партнеров