Антирасистские протесты в Латвии, или пчелы против меда. Колонка Голоса Мордора

Самое замечательное то, что антирасистские протесты поддержали в Латвии. Не особо массово, но акция тем не менее получилась красивой и яркой. Несколько молодых людей у монумента Свободы в духе новомодного покаяния встали на одно колено, держа самодельные плакаты, осуждающие расизм. Замечательно. Души прекрасные порывы.

Но что-то все-таки смущает. А именно — то, что происходит это в Латвии. В стране, национальная политика которой, если и не расистская, то уж точно крайне националистическая. Да и с расизмом в Латвии тоже порядок. Вы же помните, когда на Европу шли одна за одной волны беженцев, все прибалтийские государства резко возражали против размещения их на своей территории? Народы этих стран были в шоке. Они-то думали, что Европейский союз — это процветание, достойная сытая жизнь в общеевропейской семье, а тут им пытаются всучить не пойми кого, уж точно совсем не европейцев. Нет, так дела не делаются. В итоге какие-то квоты на беженцев, конечно же, выделили, но только беженцы, немного пожив в Прибалтике, начали бежать и оттуда. Оказалось, что это не совсем та Европа, о которой они мечтали.

Но вернемся к протестам. Интересно, ни у кого из протестующих в голове не щелкало, что они протестуют против расизма в стране, где официально проводятся марши ветеранов СС? Где легионерам СС стоят памятники? Судя по всему — нет. Всё это очень хорошо укладывается в юных головах протестующих. Как и то, что в Латвии практически все время ее независимости пытаются лишить своего языка и идентичности огромную часть народа. Я не знаю, сколько в процентном выражении, но очень и очень много. Людей, для которых Латвия является точно такой же родной страной, как и для латышей.

Попытки рассказать, что все русские в Латвии «потомки оккупантов», — крайне неубедительны. Наверное, те, кто такое говорит, либо вообще не знают истории, либо полностью ее игнорируют. Русские живут на этой земле сотни лет. Интересно, что даже слово «русский» в латышском языке происходит от названия древнерусского племени кривичей, которые жили примерно в этом самом регионе. Я уж не говорю о временах Российской империи, когда якобы латышей очень сильно притесняли. И о СССР, когда «проклятые советские оккупанты» сделали из Латвии промышленно развитую прекрасную республику. Вы же помните, как воспринимали Прибалтику в СССР? Практически как заграницу.

Культуру, говорят, тоже угнетали. Несомненно. Об этом, в частности, говорит то, какую популярность имел в СССР прибалтийский кинематограф. Просто россыпь замечательных фильмов, совершенно гениальные актеры, которых знал весь Советский Союз. Многие из них живы до сих пор. Но почему-то, если в фильмах и снимаются, то уже только в российских. Что-то случилось с замечательным прибалтийским кинематографом ровно в тот момент, как с него сняли «оккупационные цепи» — фактически, он перестал существовать. Нет, что-то там снимается, но как в том анекдоте про перевод Камасутры — грустно и снова про советскую оккупацию.

Зато сейчас всё хорошо. Остался последний шажок — лишить бывших оккупантов своего родного языка или, по крайней мере, запереть его, язык, на кухнях. Я уж не говорю про закон о гражданстве, которым возмущены даже европейские чиновники. Возмущены, но терпят. Наверное, потому что этот закон направлен против русских. А значит, можно и потерпеть. И, конечно же, школьное образование — теперь только на государственном языке. Русскоязычная община, конечно, протестует, пишет письма в различные европейские институты, но толку мало. А особо рьяные активисты, вставшие на защиту родного языка, попросту преследуются. Ведь всегда есть вариант объявить их российскими агентами, которые помогают России в ее тайных и коварных планах по новой оккупации маленькой, но гордой прибалтийской страны.

Все эти антирасистские протесты во всём мире очень сильно пованивают лицемерием. Такое впечатление, что это просто какой-то новый политический тренд, который кем-то будет использован в своих целях. Использован будет тем, кому на самом деле совсем наплевать как на жизни черных, так и на жизни белых. Но иногда эти протесты приобретают совсем уж сюрреалистичный вид. Вот прямо как в Латвии, которая сама плодит и разжигает ненависть среди своего населения, деля его его на первый и все остальные сорта. Идя по дорожке, по которой в этом мире многие уже ходили. И которая ведет в никуда.