Киев, 7 июня. Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин назвал три условия «возвращения» Крыма и Донбасса.

Первое из них кроется в сознании жителей Украины. По его мнению, каждый украинец должен желать этого и быть готовым жертвовать ради того, чтобы эти территории были в составе страны.

«Политика догонит нас при любой погоде, так же, как и при любой погоде мы должны освободить Крым и Донбасс. Это должно быть внутри нас, это должно стать настоящей национальной идеей», — заявил он в эфире местного телеканала.

По словам Климкина, сейчас многие украинцы ни во что не верят, однако «историю делают не они, а неравнодушные».

«Благодаря тем, кто погиб, мы не проиграли, и это фантастическая победа», — подчеркнул он, не пояснив, правда, кого конкретно он имеет ввиду.

Второе условие — это международная поддержка «партнеров и друзей» Украины. И, наконец, третье — выстраивание стратегии освобождения Донбасса и Крыма, которую будут поддерживать украинцы.

«Только так это работает. Мы должны понимать нашу стратегию, что мы делаем. Кожей украинец должен иметь эту стратегию в голове и в сердце», – сказал Климкин.

Напомним, гражданская война на Украине началась в 2014 году. После госпереворота Донецкая и Луганская народные республики отказались признавать новые власти и заявили о своей независимости. В ответ Киев начал проводить против них так называемую антитеррористическую операцию.

В последние месяцы ситуация в Донбассе резко обострилась. Руководство ДНР и ЛНР предупредило, что будет отвечать на провокации ВСУ, если те не прекратят обстрелы жилых районов республик.

Крым воссоединился с РФ весной 2014 года после всеобщего референдума. Однако киевские власти не признают волеизъявление народа и на протяжении вот уже шести лет выдвигают различные условия, планы и решения по «возвращению» полуострова.

Стоит отметить, что международная поддержка, о которой говорит Климкин, с каждым годом становится все менее возможна. По мнению политологов, это связано с тем, что Украина уже изрядно утомила запад постоянными разговорами о «российской агрессии», под предлогом которой продолжает тянуть новые кредиты. Кроме того, в Европе постепенно начали понимать, что санкции, которые были введены против России из-за Крыма, в первую очередь наносят урон по экономике стран ЕС, и Россия является тем игроком на мировой арене, к которому нужно поворачиваться лицом и налаживать связи вместо того, чтобы обострять отношения.