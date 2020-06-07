Дайджест новостей Турции: собор Святой Софии хотят сделать мечетью, партия Эрдогана теряет поддержку

Эрдоган хочет переделать собор Святой Софии в мечеть, более четырех тысяч военнослужащих уволены из рядов турецкой армии, ассирийцы беспокоятся за свое будущее в Турции — редакция Telegram-канала «Стамбульский волк» рассказывает о главных событиях недели в Турции.

Более 4500 человек уволены из Вооруженных сил Турции

Руководство турецкой армии уволило 4 562 военнослужащих и лишило 531 отставного солдата их званий с тех пор, как в 2018 году закончилось двухлетнее чрезвычайное положение в стране, заявил министр обороны Хулуси Акар.

Ранее Минобороны сообщило, что с момента неудавшейся попытки государственного переворота 15 июля 2016 года из вооруженных сил было уволено в общей сложности 19 583 человека. Еще 4 156 военнослужащих находятся под следствием.

Партия националистов теряет популярность

Недавний опрос исследовательской компании AREA показал, что оппозиционная партия «Хорошая партия» может занять третье место на потенциальных выборах, следуя за правящей Партией справедливости и развития (ПСР) и главной оппозиционной Республиканской народной партии (РНП/CHP). Партнер ПСР по коалиции, Партия националистического движения (ПНД), занял пятое место, уступив Партии демократии народов (HDP).

Можно сказать, что союзник партии Реджепа Тайипа Эрдогана — Партия националистов — теряет популярность и уступает «Хорошей партии».

Эрдоган хочет переделать музей Айя-София в мечеть

Президент Турции Реджеп Эрдоган потребовал от чиновников рассмотреть возможность сменить статус собора Святой Софии из музея в действующую мечеть. Об этом стало известно из публикаций турецкой газеты Хюрриет (Hürriyet).

Турецкие националисты предложили снабдить полицию электрошоком

Союзник правительства Турции, Партия националистического движения (ПНД), предложил предоставить полиции электрошоковые устройства, чтобы «они могли защитить себя». ПНД считает, что в последнее время в стране возросло количество нападений на сотрудников правоохранительных органов.

«Полиция во многих развитых и демократических странах использует такие устройства», — заявил депутат, представивший законопроект в парламенте Турции.

Лишь 30% сирийских детей-беженцев могут учится в школах

В 2014-2015 годах число сирийских беженцев школьного возраста составляло 230 тысяч человек. К 2019-2020 годам этот показатель вырос до 684 919 человек. В то время как 70% сирийских школьников записались в начальные школы, лишь 33% из них посещают уроки, так как многие из этих юных сирийцев вынуждены работать, чтобы обеспечить свои семьи.

Кроме того, сирийские дети-беженцы в Турции сталкиваются с трудностями в доступе к дистанционному образованию во время пандемии COVID-19. Причиной ограничения доступа служит то, что многие из сирийских детей не имеют необходимого технического оборудования для продолжения своего образования и живут в переполненных семьях.

40 черепов найдены в пещере на юго-востоке Турции

В общей сложности 40 черепов, предположительно принадлежащих жертвам нераскрытых убийств, были найдены в пещере в юго-восточной провинции Мардин. Председатель правозащитной ассоциации Мардин Февзи Адсыз заявил, что они считают, что черепа принадлежат жертвам нераскрытых убийств в 1990-х годах. Главным образом тем, кто пропал без вести в результате операций секретной структуры в жандармерии JITEM. Организацию обвиняют в десятках нераскрытых убийств на юго-востоке Турции, где в основном проживает курдское население.

Турецкий телеведущий приговорен к тюремному сроку за критику

Турецкий телеведущий Метин Уджа был приговорен к 14 месяцам тюремного заключения по обвинению в «оскорблении госчиновника» из-за сообщений в социальной сети Twitter в адрес информационного агентства Анадолу (Anadolu Ajansi). Уджа раскритиковал СМИ за то, что оно в июне 2018 года обнародовало результаты президентских и парламентских выборов, тогда как еще не был завершен подсчет голосов. Телеведущий сказал, что его целью было «выступить против манипулирования результатами голосованиями и удержать наблюдателей от партий, чтобы они не покидали свои участки».

«В то время как директор агентство Анадолу, создавшего почву для крупнейшей в истории фальсификации на выборах, не может быть привлечен к суду за это, каким-то образом меня отправляют в тюрьму за то, что я озвучил эту проблему», — прокомментировал решение суда Уджа.

.@MetinUca 31 Mart yerel seçim akşamında AA’nın veri akışını kesmesine tepki olarak attığı tweette “Görevli memura görevi nedeniyle hakaret”ten hapis cezası aldı ve böylece mahkeme “mağdur”un gazeteci değil, iktidarın görevli memuru olduğunu tescil etti https://t.co/mUoJQ1a2fe — Kadri Gürsel (@KadriGursel) June 5, 2020

Турецкое информационное агентство нарисовало греческий флаг на мечети

Турецкая организация по проверке фактов Teyit показала, что проправительственное информационное агентство Demirören (DHA) использовало манипулированную картинку в своем репортаже о сообщении, что якобы некто повесил греческий флаг на минарет мечети времен Османской империи в греческом городе Дидимотихон. Турецкое интернет-издание Teyit.org проверило факты и опубликовало опровержение. Журналисты заявили, что фотография, опубликованная DHA, была сделана в 2015 году, а флаг был добавлен к изображению благодаря цифровым технологиям, вероятнее всего — при помощи фотошопа.

Власти Стамбула избили и задержали 29 протестующих

Стамбульская полиция избила и задержала 29 демонстрантов, собравшихся в районе районе Кадыкей, чтобы осудить жестокость полиции и выразить солидарность с антирасистскими протестующими в Соединенных Штатах Америки.

Полиция вмешалась в акцию неповиновения после того, как группа из примерно 50 активистов проигнорировала призывы разойтись.

Протестующие несли плакаты с изображением Джорджа Флойда, афроамериканца, задушенного в Миннеаполисе 25 мая, после чего в США начались протесты против расовой дискриминации и беспорядки.

"Kadıköy’de polis şiddetine hayır eyleminde YİNE polis şiddeti,Cok sayıda gözaltı var"#PolisŞiddetineHayır pic.twitter.com/OwWe0eSR0X — Abidin (@abidinkaya444) June 2, 2020

Турция вновь откроет границы с Ираном и Ираком

Министр торговли Турции Рухсар Пекджан заявил, что Турция вновь откроет свои границы с Ираном и Ираком на этой неделе, чтобы стимулировать торговлю.

Анкара закрыла свою границу с Ираном в феврале, чтобы сдержать вспышку COVID-19. Грузоперевозки через иракско-турецкую границу тоже были приостановлены на ограниченное время, но частично возобновились через буферную зону, созданную для того, чтобы водители фур могли передавать товары без въезда в страну.

Согласно данным министерства торговли, в мае экспорт Турции сократился на 41% в годовом исчислении — до 9,43 млрд долларов, а импорт упал на 28% — до 12,79 млрд долларов.

Ассирийские христиане Турции опасаются за свое будущее

Ассирийские христиане опасаются за будущее своей общины в Турции, несмотря на недавнее небольшое увеличение их числа, сообщает агентство AFP.

Глава Федерации ассирийских ассоциаций Евгиль Тюркер заявил агентству AFP, что, как и другие общины в Турции, ассирийцы столкнулись с теми же экономическими проблемами и «политическим давлением» при правительстве турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

Многие ассирийские христиане были вынуждены покинуть Турцию в XX веке из-за бедности и насилия, особенно в 80-х и 90-х годах, когда бушевал конфликт между курдскими боевиками и государством на юго-востоке страны.

В настоящее время в этом регионе осталось всего четыре тысячи ассирийцев.

40-летний ассириец Йуханун Акай рассказал агентству, что сейчас в его деревне Гюльгезе в юго-восточной турецкой провинции Мардин живут всего три семьи.

«В прошлом в деревне было 200 сирийских христианских семей и семь священников. У нас было три церкви, так что в каждом районе была своя церковь», — сказал Акай.

Ассирийцы, которые были вынуждены бежать из Турции, рассеяны по всей Европе: более 100 тысяч человек живут в Германии, почти 100 тысяч — в Швеции, десятки тысяч — в Бельгии, Франции и Нидерландах. В Стамбуле проживает около 20 тысяч ассирийцев.

Assyrian Christians, also known as Syriacs, fear for their community’s future in Turkey despite a recent slight increase in their numbers - AFP https://t.co/wg5OTufWRP — Ahval (@ahval_en) June 5, 2020

Власти Турции лишили мандатов трех депутатов

Три члена турецкого парламента были лишены своих мандатов и арестованы в четверг, что вызвало протесты и осуждение общественности.

Два члена курдской Партии демократии народов (HDP) Лейла Гювен и Муса Фарисогуллары были осуждены по обвинению в терроризме, а Энис Бербероглу из главной оппозиционной Республиканской народной партии (РНП) был осужден за разглашение государственной тайны. Судебные постановления были зачитаны во время парламентской сессии, лишив их статуса депутатов.

Лидер КПР Кемаль Кылычдароглу, выразив поддержку Бербероглу, когда было объявлено об отзыве у его мандата, опубликовав в пятницу видеообращение под названием «Такие вещи происходят там, где нет демократии или справедливости».

Депутат от РНП Энес Бербероглу в 2018 году был осужден по обвинению в раскрытии государственной тайны. Депутат получил срок, но был выпущен до окончания депутатского мандата. Однако вчера Кассационный суд вынес решение об исполнении наказания.

В 2014 году грузовики турецкой разведки MIT с оружием, предназначенным для перевозки в Сирию, были задержаны жандармами. Власти заявили, что никакого оружия там не было, а задержание назвали провокацией. Однако спустя несколько месяцев в газете Джумхуриет появились фотографии и видео о задержании грузовиков с оружием для сирийских боевиков. Было начато расследование против журналистов, а позже власти задержали депутата Бербероглу. Его обвинили в передаче информации о поставках оружия в Сирию главному редактору издания Джумхуриет Джану Дюндару. Прокуратура требовала 30 лет для политика, суд же приговорил к 5 годам тюремного заключения.

Опрос: Эрдоган рискует потерять своих ключевых избирателей

Общественная поддержка правящей в Турции Партии справедливости и развития (ПСР) составила менее 30% в феврале — за месяц до того, как страна зарегистрировала свой первый случай коронавируса и начала осуществлять меры по предотвращению пандемии, выяснила турецкая исследовательская компания KONDA.

Глава ведущей компании по изучению общественного мнения Турции Бекир Агырдыр указал на большую долю неопределившихся избирателей, которая составила 36% от общего числа респондентов.

По мнению Агырдыра, правительство ПСР полагается на поляризацию общества через оппозиционные партии страны, чтобы сохранить свои голоса. Главным образом это Республиканская народная партия (РНП), Партия демократии народов (HDP).

«Вместо истории успеха [ПСР] всегда создает напряженность. Общая логика всегда основана на борьбе с внутренними и внешними врагами», — отметил социолог.

Глава KONDA подчеркнул, что отколовшиеся от ПСР партия DEVA и Партия будущего, возглавляемые бывшим министром экономики Али Бабаджаном и бывшим премьер-министром Ахметом Давутоглу, соответственно, угрожают отобрать у правящей партии ключевую долю сторонников.