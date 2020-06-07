Донбасс, 7 июня. Передовые части армии Киева наращивают количество техники у линии разграничения. Штаб ООС начинает информационно-психологическую операцию по «обелению» ВСУ и противодействию ОБСЕ. Украинские войска несут потери в тылу. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Оперативная обстановка

Донецкая Народная Республика дважды обстреляна украинскими войсками в субботу. По Веселому и Спартаку ВСУ вели огонь из 120-мм минометов и минометов калибром 82 мм. Несмотря на спокойную обстановку в зоне ответственности Народной милиции ЛНР, защитники республики констатируют усиление передовых подразделений противника боевой техникой. В прифронтовой зоне с украинской стороны в местах дислокации 30-й и 93-й механизированных частей замечены новые боевые машины пехоты и бронетранспортеры. Устанавливается техника в непосредственной близости к жилым домам.

Штаб ООС начинает масштабную операцию по «обелению» ВСУ

В Народной милиции ДНР корреспонденту ФАН рассказали о том, что противник пытается ограничить доступ иностранных наблюдателей ОБСЕ в районы дислокации украинских частей. Причина в том, что в последнее время иностранцы все чаще фиксируют нарушения Минских соглашений со стороны армии Киева в своих докладах. Это наносит вред имиджу Украины, особенно на фоне имитации президентской командой мирного процесса.

Командование Операции объединенных сил разработало целый комплекс мероприятий. В районе Авдеевки и Черненко Донецкой области по приказу командования 10-й горно-штурмовой и 54-й механизированной бригад ВСУ установлены дополнительные блокпосты для того, чтобы наблюдатели не смогли зафиксировать нарушений режима прекращения огня солдатами ВСУ.

Командование силовой операцией приказало трем центрам информационно-психологических операций задействовать 18 украинских и зарубежных телеканалов для проведения информационной кампании о соблюдении украинскими войсками перемирия. Также СМИ должны рассказать, что Украина якобы непричастна к обстрелам республик и ранениям мирных жителей. В Донецке располагают данными о том, что задействованы в этой операции и представители «свободной европейской прессы» (журналисты «Франс Пресс» и «Свобода»).

Потери украинской армии растут

Разведка Народной милиции ДНР сообщает, что в 128-й горно-штурмовой бригаде ВСУ растут потери личного состава. Данное подразделение в зоне силовой операции планировалось к замене на 35-ю бригаду морской пехоты, представители которой прибыли проверять принимаемые позиции.

Командир 128-й бригады приказал своим подчиненным устранить выявленные недостатки. Но солдаты спешили на отдых и забыли о технике безопасности, что привело к ЧП. При установке окопных зарядов для оборудования позиций произошел взрыв. В результате происшествия один солдат погиб, двое рядовых с ранениями попали в городскую больницу Волновахи. Наблюдатель 35-й бригады контужен.

В луганском Управлении Народной милиции сообщают о потерях противника: в ВСУ погибли трое солдат, четыре ранены. Все потери передовые части ВСУ понесли по причинам, не связанным с выполнением боевых задач.