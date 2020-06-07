Образование на Ближнем Востоке: как Запад формирует взгляды арабской молодежи

Редакция Telegram-канала «Очень Ближний Восток» рассказывает о том, как Запад оккупировал рынок образования на Ближнем Востоке, обеспечивая лояльность молодых арабов, и рассуждает, есть ли в текущих условиях шанс потеснить западных игроков на региональном поле.

Для Ближнего Востока, классического — Левант и Аравийский полуостров (Сирию в этом разговоре придется вынести пока за скобки) — характерна одна черта: высокая степень участия зарубежных стран в образовательном процессе. Как на индивидуальном уровне (педагоги в частных школах и преподаватели в университетах), так и на институциональном (филиалы вузов, образовательные стандарты и различные обменные студенческие программы между университетами).

Основы западного присутствия

В зарождении современной образовательной системы в странах Ближнего Востока приняли участие бывшие колониальные державы, а также США. Если говорить о высшем образовании, то Штаты сыграли чуть ли не одну из ключевых ролей, благодаря разветвленной сети миссионерских организаций и педагогов, впоследствии сыгравших важную роль в открытии в 1866 году первого университета США в регионе — знаменитого Американского университета в Бейруте. Основатели университета ставили своей целью предоставить доступ жителям Ближнего Востока к высшему образованию по американским стандартам, которое должно было по их замыслу стать отличной путевкой в жизнь. С момента основания университета ­— а это произошло более 150 лет назад — из его стен выпустилось множество видных региональных деятелей. Вуз по сей день удерживает позиции одного из наиболее популярных в регионе, это центр притяжения для множества студентов со всего мира, интересующихся Ближним Востоком.

В формировании младшей и средней ступени образования огромную роль сыграли европейские миссионеры. До сих пор на Ближнем Востоке, в Леванте, работают частные школы, остающиеся под эгидой христианских монашеских орденов. Основные преподаваемые иностранные языки в школах тогда и сейчас — английский и французский.

Ставка на образование всегда делалась неспроста. Помимо чисто гуманитарной функции и просвещения, образование — блестящий инструмент формирования сознания подопечного, будь это школьник или студент. Посредством образования формируется индивид, слепленный по определенным лекалам, лояльный к Западу. В перспективе он, скорее всего, либо уедет на Запад (если особенно одаренный и из состоятельной семьи), либо будет способствовать укреплению связей его страны с Западом изнутри. Обычно выпускники формируют элиту страны и прослойку среднего класса в регионе, хоть и не очень жирную.

Западная образовательная и научная экспансия на Ближнем Востоке

Джон Секстон, бывший президент Университета Нью-Йорка в своем эссе 2018 года «Размышления на тему глобальной Сети» (Global Network University Reflection), раскрывающем планы университета идти на Ближний Восток в рамках идеи построения космополитного мира, писал:

«Космополит сохраняет свое место, страну, этничность, религию и культуру, а также принимает, уважает, изучает и приспосабливается к глобальному многообразию».

По его мнению и позиции его единомышленников, других глав американских университетов, начинающих и расширяющих свою экспансию на Ближний Восток, распространение либеральной идеологии и либеральных подходов в обучении искусству и наукам будет способствовать формированию толерантного мира. Они считают, что западное образование может стать гарантом дерадикализации и деисламизации региона. Но здесь есть существенная проблема — стоимость обучения в филиалах западных вузов делает его доступность ограниченной для большинства и в итоге способствует углублению культурной стратификации общества и своеобразному ментальному расколу. Однако это сглаживается различными совместными программами местных университетов с западными партнерами, имплементацией региональными вузами американской и британской систем образования.

За последние 10 лет произошел настоящий бум западных образовательных учреждений в регионе. Одних только филиалов американских вузов насчитывается, по меньшей мере, 15. Порядка 11 британских. Великобритания и США — абсолютные рекордсмены по количеству открытых филиалов в регионе. Следом идут Франция, Германия, Ирландия, Австралия, Канада и Швейцария. Открываются как вузы, так и бизнес-школы (MBA, Executive MBA). Большинство филиалов распахивают свои двери в ОАЭ, где созданы крайне благоприятные для этого условия. Но в целом западное образование доступно и в Омане, Катаре, Кувейте, Бахрейне, Иордании, Ливане и Саудовской Аравии.

Помимо этого, существует огромное количество совместных магистерских и бакалаврских программ с двойными дипломами. И на худой конец, в местных университетах имплементируется американская образовательная система, которая позволяет при желании переводиться в вузы на Западе и успешно трудоустраиваться за рубежом. Стоит отметить, что не все филиалы успешны, некоторым приходится закрываться. Такая участь, к примеру, постигла филиал Мичиганского университета в Дубае.

На этой модели стоит остановиться подробнее. Обучение ведется на английском и арабском языках. За курсы на английском начисляется больше кредитов, поэтому многие выбирают их. Так, к примеру, арабский студент предпочтет историю США, которую читают на английском, а не всеобщую, которую читают на арабском. Поэтому, выпускаясь из университета, арабская молодежь чаще всего на зубок знает лишь историю США.

Стоит ли говорить, каких взглядов эти выпускники придерживаются в том, что касается международной повестки, и какие представления у них сформированы об окружающем мире. Их представления почти полностью идентичны картине мира среднестатистического американского студента, выросшего под сенью звездно-полосатого флага. Что касается ментальной лояльности, то это полностью настроенная прозападно молодежь, которая видит свое будущее так или иначе связанным с западными странами и обладает минимальными знаниями о других частях света. Хотя в последнее время благодаря активному присутствию Китая в регионе, местная молодежь начинает интересоваться и Азией.

«Учат в школе, учат в школе, учат в школе»

В индивидуальном разрезе ситуация еще более впечатляющая. Для понимания картины: арабы, вне зависимости от своего благосостояния, стремятся отдавать своих чад в частные школы, подчас максимально урезая семейные бюджеты и откладывая деньги на учебу, поскольку государственные образовательные учреждения не отличаются качественным образованием, и контингент в них обучается соответствующий.

Так, Ближний Восток — номер один в мире по количеству нанятых учителей с паспортами западных государств. По данным ISC Research, 86% всего педагогического состава частных школ — учителя с Запада, в основном из США и Великобритании. В некоторых странах этот показатель достигает 92%. Таким образом, среднестатистический араб с ранних лет до окончания университета остается, формируется и взрослеет в парадигме Западного мира, разбавленной социальными и культурными реалиями социальной среды. Такой своеобразный меланж.

Помимо образовательной экспансии, есть и научная, однако ее следует воспринимать как некую гуманитарную деятельность во благо всего региона, нежели деятельность, обусловленную политической конъюнктурой. Так сложилось, что на Ближнем Востоке власти арабских стран долгое время рассматривали научную деятельность как прерогативу и привилегию развитых стран. Однако сами развитые страны их в этом переубедили со временем, придя в регион строить и поднимать науку. Существует множество успешных примеров коллаборации арабских и западных мозгов и совместных инвестиций. Например, саудовский KAUST (King Abdullah University of Science and Technology), который стал не только одним из крупнейших университетов региона, но и мощнейшим исследовательским центром.

Стоимость обучения

Образование на Ближнем Востоке не из дешевых. Частный детский сад обходится в среднем в 3 000-5 000 долларов США в год. Частная школа (а отдавать стремятся именно в частные образовательные учреждения, дающие высококачественное образование и открывающее широкие горизонты для продолжения обучения в вузах по всему миру, в первую очередь на Западе) — в среднем порядка 10 000 долларов. Есть и более дешевые варианты, есть и более дорогие. А цена обучения в университете начинается от 12 000 долларов.

В ОАЭ семья тратит на обучение ребенка в школе (от первого класса до университета) порядка 255 749 долларов.

В среднем в арабских семьях по трое детей. Нетрудно посчитать, сколько приходится выложить родителям на обучение детей. Где больше одного ребенка — получится целое состояние. А следом идет не менее дорогое обучение в вузе. Грант или стипендия — это награда, которой удостаиваются немногие. Таким образом, родители фактически пашут на образование своего чада в первые 21-22 года его жизни.

Еще в 1960 году в среднестатистической арабской семье было по семь детей. Можно увязать сокращение количества детей в семьях с разорительными расходами на их обучение, хотя сокращение рождаемости обусловлено и другими факторами. Есть те, кто выбирает учебу за рубежом, но, как показывает практика, их в процентном соотношении не так много, а 95% уехавших на обучение обратно не возвращаются. Образовательная Мекка для арабских студентов, предпочитающих учиться за границей — Великобритания. Следом идут США.

Те, кому образование в региональных вузах и на Западе оказывается не по карману, обращают свой взор в сторону Восточной Европы, изредка — в сторону России. Хотя при надлежащей политике у России есть все шансы неплохо потеснить Запад с застолбленных позиций.

Российские шансы

В текущих условиях у России есть все возможности для реализации себя на поприще просвещения в арабских странах. Особенно, если придерживаться разумной политики демпинга. Открытие русских частных школ, запуск двойных программ, строительство сети филиалов российских вузов при грамотном маркетинге и хорошем подборе педагогического состава снимет часть головной боли со многих не очень состоятельных арабских семей. Это потенциально даст возможность получить качественное образование тем, кто не мог его себе позволить (в отсутствии российского предложения).

Также это откроет для многих Россию за пределами газетных заголовков и нелестных репортажей СМИ. Рынок образования на Ближнем Востоке не перенасыщен и крайне объемен с точки зрения потенциальных потребителей. В одних только странах Персидского залива 4 000 000 будущих студентов.

Более того, в условиях роста популярности онлайн-образования России также открываются уникальные перспективы освоения пока что пустого регионального рынка. Как показывает недавнее исследование Master Card, на первых строчках среди всех онлайн-трат стоит самообразование, опережая авиабилеты и покупки в App Store.

Рынок дистанционного образования только начинает по-настоящему осваиваться, самое время ловить волну.

Можно продолжать разводить руками и сокрушаться засилию Запада, обвинять его в пропаганде и в «отравлении» мозгов. А можно начать действовать, придерживаясь мировых стандартов качества и маркетинга, отвоевывывая собственную нишу.