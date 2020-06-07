Британские ученые заявили о созданных человечеством «идеальных условиях» для эпидемий

Ливерпуль, 7 июня. Люди создали «идеальные условия» для передачи человеку заболеваний из дикой природы и их последующего распространения по всему миру. Об этом сообщает «Би-би-си» со ссылкой на исследование специалистов Ливерпульского университета.

По мнению британских экспертов, вторжение человека в природу существенно ускоряет этот процесс.

«За последние 20 лет мы столкнулись с шестью масштабными угрозами. Среди них — тяжелый острый респираторный синдром, ближневосточный респираторный синдром, лихорадка Эбола, птичий и свиной грипп, а также коронавирус. Мы избежали серьезных последствий пяти из них, однако в шестой раз нам не удалось сделать этого», — отметил профессор Мэттью Бейлис, говоря о коронавирусной инфекции.

Он уверен, что пандемия COVID-19 не станет для человечества последней, и людям нужно более внимательно относиться к дикой природе.

Специалисты создали прогностическую систему, которая анализирует большой объем информации об известных болезнях и определяет, какие из них могут представлять опасность для человечества.

Исследователи надеются, что их разработка поможет более эффективно распределять средства на изучение различных заболеваний и тем самым предотвращать эпидемии.

«Это будет еще один шаг к тому, чтобы выяснить, какие болезни могут вызвать пандемию, и мы прогрессируем с этим первым шагом», — подчеркнул Бейлис.

Локальная вспышка новой коронавируснной инфекции, которая произошла в китайском городе Ухань в конце 2019 года, быстро распространилась по всему миру и достигла статуса пандемии.

По последним данным, представленным университетом Джонса Хопкинса (США), число жертв COVID-19 в мире достигло 400 013 человек. Справились с заболеванием 3 094 075 пациентов, а общее число выявленных случаев коронавируса — 6 910 014​​​.