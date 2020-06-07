Military Watch назвал пять главных претендентов на покупку российского танка «Армата»

Москва, 7 июня. Передовые возможности новейшего российского танка Т-14 «Армата» сделают его востребованным на международном рынке вооружений, а покупатели получат военное преимущество перед странами-конкурентами. К такому выводу пришли обозреватели американского журнала Military Watch.

Они оценили боевую машину, впервые представленную в 2015 году, и назвали пять главных претендентов на его покупку.

Так, большой интерес к Т-14 проявляет Индия, на вооружении которой уже стоят Т-72 и Т-90. «Армата», считают авторы, поможет государству добиться значительного преимущества перед Китаем и Пакистаном.

К покупке Т-14 Белоруссию подтолкнут как планы США по усилению присутствия в Польше, так и желание Варшавы приобрести южнокорейские танки K2 Black Panther. Минск давно является крупным заказчиком российских систем вооружения, например С-400 и Су-30СМ.

Еще одним потенциальным покупателем «Арматы», который «выстроился в очередь» за российской боевой машиной, обозреватели американского журнала назвали Алжир.

«Сейчас преимуществу Алжира ничего не угрожает, его бронетанковые войска считаются самыми современными и боеспособными в Африке. Поэтому, скорее всего, приобретение российских Т-14 Алжир рассматривает в качестве долгосрочной перспективы», – говорится в статье, перевод которой представляет «ПолитРоссия».

Авторы считают, что Вьетнам, как и Индия, нуждается в российских системах вооружения, чтобы «сохранить форму» на фоне Китая. Вероятно, страна займется закупкой танков уже через несколько лет.

Последним в списке оказался Египет, который может рассматривать российские Т-14 либо в качестве альтернативы Т-90, либо как дополнение к нему.

Ранее Daily Mail признало танк «Армата» идеальным. А военный эксперт Виктор Мураховский в комментарии Федеральному агентству новостей раскритиковал статью американского издания The National Interest о якобы имеющихся у российского Т-14 «слабых местах».