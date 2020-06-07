Программу благоустройства дворовых территорий в регионах Чувашии продлили на три года

5 июня прошло совещание врио Главы Чувашии Олега Николаева с городскими и районными руководителями. Темой стала реализация программы ремонта и благоустройства дворов.

1,5 миллиарда рублей — именно такая сумма была выделена в республике на эти нужды еще в декабре прошлого года. Однако, статистика позволяет сделать заключение, что муниципалитеты не были в полной мере готовы к освоению выделенных бюджетов.

На 1 июня освоены (законтрактованы) только 146 млн рублей. Также определены подрядчики на освоение чуть более 600 млн рублей, а договоры с ними находятся на стадии заключения. При этом оставшаяся часть средств просто «зависла».

В списке «отличников освоения бюджета» — Чебоксары, Алатырь, Канаш и Новочебоксарск, а также Аликовский, Канашский, Порецкий, Козловский, Комсомольский и Шемуршинский районы.

«Двоечниками», увы, стали администрации города Шумерли, Шумерлинского, Алатырского и Мариинско-Посадского районов. Несмотря на заявленные на обустройство и ремонт объекты, муниципалитеты не смогли выйти на объявление аукционов, так как по объектам не было получено положительное заключение.

Реакция Олега Николаева была справедливо жесткой:

«Вы очень любите, когда что-то не получается, кивать на республиканские власти и на федеральное правительство. Вот сейчас в этой конкретной ситуации все было в ваших руках. И теперь я требую от вас, чтобы вы лично дошли до каждого двора и объяснились с людьми. Расскажите им, почему вы не смогли сделать ту работу, которая могла бы изменить ситуацию в том или ином дворе, хотя это было возможно, деньгами вы были обеспечены для этого».

Так как не все средства были законтрактованы, врио Главы Чувашии было предложено перенаправить неосвоенные бюджеты на проектирование и реконструкцию тепловых и газораспределительных сетей. Также часть денег будет распределена на поддержку личных подсобных молочных хозяйств в летний период, когда закупочная цена молока падает.

Саму же программу благоустройства дворовых территорий в регионах Олег Николаев продлил еще на три года.

Олег Николаев прокомментировал свое решение так:

«Программа будет реализовываться в ближайшие три года, и поэтому будет возможность в спокойном режиме разрабатывать проектно-сметную документацию, планировать ремонт дворов, согласовывать это с населением, ну и обеспечить плановое выполнение работ. Ведь когда большие деньги выделяются без соответствующей подготовки, без проектно-сметной документации, — бывает затор. Так и получилось».

По итогу совещания врио Главы Чувашии поручил главам муниципалитетов и администраций ни в коем случае не прекращать начатую работу. Главная цель на ближайшие три года осталась прежней — благоустроить максимальное количество дворовых территорий Чувашии.

Еще одним пунктом обсуждения стал ремонт домов культуры региона. Олег Николаев отметил, что через социальные сети к нему приходят многочисленные обращения жителей с этой проблемой.