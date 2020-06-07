В Туве введут карантин из-за COVID-19. События дня. ФАН-ТВ

В Париже протестующие хотели прорваться к посольству США Жители Парижа выступили против расизма и жестокого обращения со стороны полиции на Площади Согласия. Протестующие пытались сломать ограждение, выставленное перед посольством США, чтобы подобраться вплотную к зданию. По словам Эгунчи Беханзин, основателя Лиги защиты чернокожего населения Африки, люди вышли на площадь с требованием «прекратить гнет и эксплуатацию чернокожего населения, народов Африки». Отметим, что подобные акции обычно не проходят спокойно. В предыдущий раз полицейским приходилось применить газ для разгона протестующих. Напомним, волна протестов распространилась по США и впоследствии по многим другим странам после смерти афроамериканца Джорджа Флойда в результате действий сотрудника правоохранительных органов США.

В Туве введут двухнедельный карантин Число заболевших COVID-19 в России за сутки выросло на 8984, до 467 673, об этом сообщили в оперативном штабе. Согласно их данным, суточный рост составил 2%, как и днем ранее. Число выписанных за сутки пациентов, у которых диагностировали коронавирус, составило 5 343 человека, общее число выздоровевших достигло 226 731. Согласно данным штаба, 48,5% от общего количества заразившихся в России победили вирус. Ситуация по заболеваемости в регионах отличается, где-то ослабляют введенные ранее ограничения, а где-то наоборот усиливают. В частности, в Туве с 8 по 21 июня вводят карантин. Также в республике до 30 июня действует режим самоизоляции. Коэффициент распространения заболевания от одного инфицированного до его госпитализации составляет 1,7.

В Красноярском крае дождь разрушил два моста Два автомобильных моста в Партизанском районе Красноярского края оказались разрушены из-за проливных дождей, движение по этому участку закрыто. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД по региону. Отмечается, что транспортное сообщение с пятью поселками осуществляется через Манский район. На месте происшествия организовано дежурство сотрудников ГИБДД. Также дождевой паводок стал причиной подъема воды в реке Сейба, из-за чего было нарушено дорожное сообщение на трассе в Курагинском районе на юго-востоке края. Для устранения ЧП привлечено 16 человек и пять единиц техники.