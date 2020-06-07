В Софии болгары выступили против украинского национализма. Колонка Владимира Тулина

Два митинга состоялись в болгарской столице. Инициатором первого было движение «Оплот», объединяющее патриотически настроенных болгар, а второго — работающие в Болгарии граждане США, в основном из числа преподавателей. Второму митингу будет посвящена отдельная статья.

Приехав утром к посольству Украины в Болгарии, я отметил, что оно солидно смотрится — трехэтажное строение с зеркальными окнами. Рядом находилось еще несколько зданий. Вся большая территория была огорожена красивой оградой (которую, правда, давно не красили). Посольство выгодно отличалось от украинских дипломатических представительств в Будапеште и Гааге, которые мне доводилось встречать, — они имели жалкий вид.

Перед входом была установлена скамейка с навесом, напоминающая автобусную остановку. Там можно было прочитать информацию о часах работы и предоставляемых услугах.

Больше всего внимание привлекло единственное объявление с фотографией марширующих украинских воинов в красных беретах. В нем фонд «Мать Украина» обращался к «милым украинцам и дорогим болгарам» с сообщением о том, что продолжается сбор денег на закупку теплой одежды для воинов так называемой АТО. Таким образом, каждый еще до входа в посольство может получить информацию, что он посещает дипломатическую миссию страны, у которой нет денег даже на обмундирование своих солдат. К тому же АТО (Антитеррористическую операцию) давно переименовали в ООС (Операцию объединенных сил).

По причине выходного дня посольство было закрыто. И только одинокий полицейский в будке у ограды нес службу в этом тихом районе Овча Купел на окраине столицы. Вскоре к нему на двух микроавтобусах и трех машинах приехали коллеги, значительно опередив участников митинга.

Постепенно стали собираться и митингующие. Акция против украинского национализма проходила на противоположной от посольства стороне улицы, прямо на тротуаре шириной около 1,5 метра. Митингующим мешали припаркованные машины, и они были вынуждены рассредоточиться вдоль улицы, чтобы не препятствовать проходу пешеходов. Значительно удобнее было бы провести митинг на противоположной стороне — у ограды посольства, где было значительно больше места, но полиция не разрешила.

Вскоре была установлена аудиоаппаратура, и митинг начался. Первой выступила представитель движения «Оплот» Бинко Никодинова. Она объявила, что причиной протеста стало решение украинских властей разделить Болградский район, где болгары составляют большинство населения, на пять частей. Таким образом власти Украины, по мнению болгар, решили лишить сонародников самоуправления даже в районном масштабе. Она зачитала требования к болгарскому правительству, среди них — открытие консульства Болгарии в Болграде, его восстановление в Донецке, освобождение болгар от уплаты всех такс при получении ими гражданства Болгарии.

Следующий выступающий — Райчин Рачев — призвал украинских дипломатов не прятаться за окнами посольства, а выйти к собравшимся и обсудить проблемы хотя бы через ограду, так как видно, что они все равно наблюдают за митингом. Действительно, во время митинга дверь в посольство то открывалась, то закрывалась изнутри. Разумеется, из здания никто не вышел.

Райчев потребовал, чтобы болгарское правительство заставило Украину привлечь к ответственности участников военных и националистических формирований, виновных в преступлениях против болгар на Украине. Он говорил о необходимости открытия миссии ОБСЕ в Одесской области, аналогичной той, что существует в Донбассе, и миссии МАГАТЭ из-за катастрофического положения на украинских АЭС.

Потом выступал Веселин Паунов из политической партии «Возрождение», Симеон Костадинов и еще целый ряд ораторов. Они вспоминали преступления Украины против болгар за последние шесть лет — сожженные Болгарский культурный центр и Дом профсоюзов в Одессе, в которых погибли болгары, избиение, обливание зеленкой и бросание в контейнеры для мусора болгарских общественников, осквернение памятника болгарским ополченцам. Многие из выступающих называли режим на Украине фашистским, многие заканчивали свои выступления лозунгом времен Второй мировой войны — «Смерть — фашизму, свобода — народу!», а некоторые произносили его актуализированную версию — «Смерть украинскому фашизму, свобода болгарскому народу!».

Выступления политиков чередовались с исполнением болгарских патриотических песен. Собравшиеся болгары говорили мне, что скорее украинским болгарам поможет Россия, чем Болгария. Они выражали восхищение тем, что наша страна взяла под защиту донбасских болгар, предоставив им российское гражданство. Многие считают, что Болгария должна тоже как можно быстрее выдавать им гражданство, невзирая на запрет на двойное гражданство в законодательстве Украины. Тогда болгарские правоохранительные органы смогут возбуждать уголовные дела против лиц, совершающих антиболгарские преступления на Украине, и привлекать их к ответственности на всей территории ЕС — подобно тому, как это сделала Италия, осудившая убийцу своего журналиста.