Соловьев объяснил американцу истинную причину беспорядков в США

Москва, 7 июня. Беспорядки в США на самом деле не имеют никакого отношения к борьбе с полицейской жестокостью, заявил Владимир Соловьев в эфире «Соловьев LIVE», гостем которого стал американский журналист Стефан Эберт.

По мнению Эберта, то, что сейчас полицейские, военные и политики в Штатах встают на колени перед участниками беспорядков означает примирение и прекращение конфликта. Однако Соловьев объяснил американцу, что это вовсе не так.

«Стефан, вы не поняли главного, только не обижайтесь. Это не дело Америки. То, что сейчас происходит в США, не имеет никакого отношения к полицейской жестокости»,— подчеркнул он.

Ведущий поразился, что Эберт и другие люди, разделяющие его точку зрения, не понимают, что сейчас в происходит переоценка всей истории англосаксонского мира.

«Сейчас начинается настоящая расплата за колониализм, за ваши сытые века, за 150-200 лет сытой жизни за счет ограбления колоний», — пояснил Соловьев.

Он напомнил Эберту, как США обогатились на работорговле и колониализме, но теперь им придется расплачиваться за совершенные ошибки, и это самый настоящий час расплаты — представители бывших колоний мстят за годы эксплуататорского использования.

«Они приезжают к вам теперь и говорят, что мы нищие, потому что вы нас грабили. Теперь вам платить. Получите то зло, которое нам веками приходило», — жестко констатировал Соловьев.

Он также обратил внимание, что Российская империя, наоборот, поднимала колонии, вкладывала в них, а не грабила.

«Но и нам попытаются перенести вашу заразу», — добавил он.

Напомним, в США с 25 мая не утихают протесты и беспорядки. Причиной стало убийство афроамериканца Джорджа Флойда. Он умер после задержания несколькими полицейскими: один из офицеров давил ему на горло коленом. Последними словами Флойда стали «Я не могу дышать».

Под этим лозунгом жители разных городов США выступают против полицейского произвола и против расизма. Однако есть и те, кто просто использует сложившуюся ситуацию для мародерства: толпы неуправляемых людей громят магазины и здания. Причем нападают без разбора на всех, в том числе, и на темнокожих людей, права которых отстаивают протестующие.

В знак солидарности полицейские, военные и некоторые политики становятся на одно колено перед протестующими. Многие осуждают такое поведение. Одна из местных жительниц в Twitter заявила, что никогда не покажет эти кадры своему мужу, который воевал в Ираке. Есть и те, кто считает дикостью стоять на коленях перед бандами, которые громят торговые центры и банки.