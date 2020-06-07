Украинский политолог предрек Зеленскому незавидную учесть

Президент Украины Владимир Зеленский доказал, что является простой марионеткой в чужих руках. Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей рассказал украинский политолог, координатор запрещенного в стране объединения «Боротьба» Евгений Голышкин.

Ложь Зеленского

Кадровая политика Зеленского показывает, что он лгал избирателям на выборах, когда обещал избавиться от чиновников старой команды и назначать новых людей. Такое заявление сделала экс-министр юстиции Елена Лукаш.

Она отметила, что у новой власти основа кадровой политики — «выбирать из плохого худшее». По ее словам, Зеленский окружает себя людьми, которые связаны с его предшественником Петром Порошенко и американским финансистом и инвестором Джорджем Соросом.

«Мы точно за них не голосовали. Это не просто ущербная, бездарная и неэффективная политика, это обман избирателей. Нам обещали новые лица. Скажите, в нацбанке новое лицо вы хоть одно заметили? <…> Органы, которые обеспечивают и гарантируют жизнедеятельность государства, остались со старыми, удобными кому нужно за океаном лицами, сам Зеленский окружен невероятно слабым кадровым составом профессиональных предателей. И, собственно, мы за год мы увидели результат, а дальше будет больше», — сказала Лукаш.

Участь его незавидна

Как отметил Евгений Голышкин, команда, которая стояла за спиной Владимира Зеленского, готовилась к замещению Порошенко примерно за два года до выборов, когда стал набирать популярность пресловутый сериал «Слуга народа».

«Эти люди тоже активно принимали участие в антиконституционном антиукраинском путче под названием Евромайдан. Но дело в том, что непомерный аппетит Петра Порошенко вынудил его монополизировать власть и под видом популистских лозунгов выталкивать часть правящего класса с политической арены Украины. Они отдавали себе отчет в том, что какого-то нового Майдана уже не выйдет, ведь у Порошенко был козырь «войны с агрессором», и он бы не отдал просто так власть, как «мягкотелый демократ» Виктор Янукович. Порошенко бы просто закатал в асфальт Майдан под видом борьбы с «пророссийскими предателями», — пояснил Евгений Голышкин.

Поэтому, по мнению украинского политолога, оппозиция решила пойти по пути применения информационных технологий против Порошенко. Они дали народу «простого хорошего парня любимца» вместо «зажравшегося циничного барыги».

«Порошенко же своими топорными решениями сам и помогал. Так сплотив негатив вокруг себя, что против него единым фронтом выступили и активные майданщики, и национал радикалы, и даже по-прежнему пророссийский юго-восток страны. Сами же эти силы и не собирались как-то менять курс. Они наоборот понимали, что им предстоит реализовывать второй этап неолиберальных колонизаторских реформ, навязанных Западом в 2014 году», — добавил Евгений Голышкин.

Украинский политолог считает, Зеленский никого не обманывал. Он лишь доказал, что является простой марионеткой в чужих руках. Он вынужден исправно выполнять заложенную программу.