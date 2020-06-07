Молодым любовникам в Индонезии устроили порку с соблюдением эпидемиологических норм

Джакарта, 7 июня. Парня и девушку в Индонезии приговорили к публичной порке за секс до брака, пишет издание Daily Mail.

Двоих любовников поймали в интимной обстановке в провинции Ачеха. За нарушение норм шариата им назначили наказание в виде 100 ударов ротанговой тростью.

Приговор привели в исполнение на площади перед мечетью. Весь процесс происходил с соблюдением эпидемиологических норм. Им измерили температуру и выдали медицинские маски, пишет издание «ПолитРоссия».

Парень после нескольких десятков ударов не выдержал боли. Девушку наказали таким же образом.

Обычно посмотреть на публичную порку приходят толпы любопытных местных жителей. Но в связи с карантином по коронавирусу людей было мало.

Это не первый случай в современной Индонезии, связанный с публичным наказанием человека за прелюбодеяние. Недавно мужчину выпороли за то, что он был в гостиничном номере с несовершеннолетней.

Подавляющее большинство жителей Индонезии исповедуют ислам. Однако законы шариата применяют только в Ачехе. Выпороть человека могут за азартные игры, распитие алкогольных напитков и сексуальные отношения между партнерами одного пола.