Кедми поделился идеями о возможностях секретных подлодок РФ «Белгород» и «Хабаровск»

Москва, 7 июня. Бывший глава израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми поделился своими идеями о возможностях и назначении самых секретных российских подводных лодок «Белгород» и «Хабаровск».

По мнению Кедми, новейшая атомная подлодка К-329 «Белгород» может рассматриваться Россией как носитель стратегических подводных беспилотных аппаратов «Посейдон». Он обратил внимание, что субмарину никогда не показывали полностью — ее винты на всех фото и видео скрыты под специальными чехлами.

«Вероятно, там есть что-то особое, касающееся того, что ее почти невозможно обнаружить, а шумы, которые она производит, минимальны», — цитирует израильского эксперта ФБА «Экономика сегодня».

«Хабаровск», по предположениям Кедми, тоже будет носителем «Посейдонов». Более развернутого комментария в отношении подлодок израильский эксперт дать не смог, поскольку информации о них очень мало. Он указал, что в РФ даже не разглашают принципиальную разницу между двумя субмаринами.

Вместе с тем Кедми высказался о переносе испытаний «Белгорода» с июня на сентябрь в связи с пандемией и радости западных скептиков по этому поводу.

По его словам, для стратегического оружия три месяца никакой роли не сыграют, а отсутствие фото и видео с рабочим образцом субмарины не означает, что в действительности ее не существует.

«То, что вы не видели, не значит, что ее еще не собрали. Не думаю, что аппарат, который должен поступить на испытания в сентябре, еще не собрали. Главное, что никто не спорит о том, что есть «Посейдон», что его характеристики примерно известны. Никто не спорит о том, что это новый вид подводного стратегического оружия, с которым надо считаться. От этого и надо плясать», — сказал он в эфире Iton TV.

Ранее американский журнал The National Interest написал о том, что подлодка «Белгород» якобы предназначена для разведывательной деятельности. Военный эксперт Игорь Коротченко назвал такое утверждение примером глупости и некомпетентности авторов, и объяснил, что принципиальное назначение этой АПЛ — быть носителями «Посейдонов», которые предназначены для ответного удара в случае агрессии против России.