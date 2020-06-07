Подросток спас упавшего в реку мужчину. ФАН-ТВ

В свои 15 лет Мирас Турысбеков успел проявить смелость и находчивость в непростой жизненной ситуации. Увидев, как мужчина падает в реку, юный герой не раздумывая бросился на помощь.

«Мы с другом гуляли и увидели, что мужчина спрыгнул с моста. Я другу сказал, чтобы он позвонил сотрудникам полиции и в скорую помощь, а сам сразу следом побежал за ним», — вспоминает Мирас Турысбеков.

Мирас признался, что, направляясь к реке, испытывал чувство страха, но понимал, что необходимо спасти человека. Добежав до воды, юноша выбрал момент, чтобы схватить мужчину за руку и вытащить его из реки.

«Я нашел удобный момент, чтобы его схватить за руку. Потом схватил за руку и оттащил на берег, чтобы спасти его. Уже после приехали сотрудники полиции и скорой помощи, которые оказали ему первую помощь», — рассказал юный герой.

За проявленное во время спасения человека мужество Мирас Турысбеков был награжден именными часами и почетной грамотой.