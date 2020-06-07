Татьяна Васильева жестко осадила Панина, назвавшего Кокшенова «бездарным»

Москва, 7 июня. Народная артистка РФ Татьяна Васильева жестко ответила на заявление Алексея Панина, назвавшего Михаила Кокшенова самым бездарным режиссером.

По ее словам, Панин повел себя в свойственной себе манере.

«Он был мудаком и останется мудаком по жизни! Это его кредо!» — подчеркнула она в комментарии Пятому каналу.

Васильева добавила, что не может согласиться с утверждением Панина о том, что Кокшенов якобы был «деревянным» актером. По ее словам, все как раз наоборот: артист был уникальным и мог украсить даже самый бездарный фильм. Кроме того, у Кокшенова, по ее словам, были редкие качества, которые делали его по истине «народным» для россиян.

«Это актер народный! Он из метро, откуда угодно этот человек! Его все признают своим, народ наш! Это ценное и редкое качество!» — считает она.

По ее мнению, хотя Кокшенов не играл больших ролей, но всегда был на месте, всегда был уместен, и обаятелен, и с юмором, и никогда из себя ничего не изображал. Васильева подчеркнула, что всегда очень уважала Кокшенова и считает его уход из жизни большой потерей для отечественного кинематографа.

Отметим, что поведение Панина возмутило не только Васильеву, но и других участников церемонии прощания с Кокшеновым. Актер не только позволил себе нелицеприятные высказывания о покойном, но прошелся и по тому, что журналистов на похороны якобы приехало больше чем друзей. В итоге его попросили покинуть ритуальный зал.

Теперь Панин утверждает, что «все это выдумки», он якобы ничего не говорил, и скандал раздули на пустом месте.