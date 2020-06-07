Уфимская дознавательница рассказала о деталях скандальной «пьяной» вечеринки

Москва, 7 июня. Дознавательница из Уфы, обвинившая в насилии троих коллег, раскрыла детали скандальной «пьяной» вечеринки, где произошло надругательство.

В студии «Центрального телевидения» девушка рассказала, что без каких-либо опасений приехала к веселящемуся коллективу на служебной машине, поскольку ее отец является главой местного ОМОНа и знаком со всеми присутствовавшими на вечеринке мужчинами.

«Мне сказали по приказу: явись. А нас пять лет учат в институте подчиняться вышестоящему руководству, соблюдать субординацию и выполнять свои служебные обязанности. Что будет дальше — я не могла представить. Меня отвлекали, все время задавали какие-то вопросы. В тот момент, когда я хотела уйти, мне просто не дали этого сделать», — вспомнила она.

Молодая сотрудница полиции заявила, что твердо намерена оспорить решение суда.

«Это зверское преступление совершили трое, и я всегда буду говорить об этом. Потому что я это пережила. Я борюсь за себя, за свое имя, за своих родителей», — сказала девушка.

23-летняя дознавательница из Уфы обвинила троих коллег в изнасиловании во время вечеринки в здании отдела полиции осенью 2018 года. Руководителей двух ОВД Эдуарда Матвеева и Салавата Галиева приговорили к семи годам лишения свободы. Другой подозреваемый — глава отдела по вопросам миграции Павел Яромчук — получил шесть лет заключения.

В итоге за решеткой оказался только Яромчук, но наказание ему смягчили: вместо шести его ждут четыре года колонии.

В начале июня адвокат девушки Ирина Валеева рассказала, что ее подопечную шокировал оправдательный приговор для двух фигурантов, и она настаивает на виновности трех бывших полицейских.