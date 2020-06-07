Врачи дали советы, как питаться и заниматься спортом в жару

Москва, 7 июня. Врачи дали советы, какой образ жизни лучше вести в жару: как заниматься спортом и правильно питаться.

Диетолог Марина Аплетаева порекомендовала отказаться от жирной пищи, сладких и алкогольных напитков. Кроме того, по ее словам, стоит ограничить потребление мясных продуктов, поскольку они долго перевариваются, а в жару метаболизм снижается. Врач посоветовала сделать упор на овощи, птицу, морепродукты и рыбу.

В качестве завтрака диетолог предложила омлет с овощами, на обед — овощные холодные супы, а на ужин — птицу, рыбу с овощами, фруктово-ягодный десерт. По словам Аплетаевой, на время жары лучше ограничить потребление кофе до одной-двух чашек в день, а черный чай заменить на зеленый, фруктовый или травяной.

«Кроме того, в жаркий период необходимо много пить простой воды, чтобы не было обезвоживания организма», — цитируют ее «Известия».

Врач и специалист по бегу Алексей Лютых призвал отказаться в жару от интенсивных тренировок и дать организму время на восстановления. Пробежку, по его словам, лучше устраивать утром.

Глава Гидрометцентра Роман Вильфанд ранее пообещал россиянам «капризное» лето. По его словам, погода будет переменчивой, что связано со сменой климата по всей планете.

Тем временем заслуженный врач России Андрей Кабычкин посоветовал после продолжительной самоизоляции не начинать «трудовые подвиги» слишком резко и к восстановлению физической активности подходить с осторожностью.