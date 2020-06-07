О значении исторических документов в современном обществе. Николай Стариков. ФАН-ТВ

Гостем писателя и общественного деятеля Николая Старикова в новом выпуске программы «По-Стариковски» стал депутат Госдумы, председатель партии «Родина» Алексей Журавлев.

Собеседники поговорили о новом законопроекте, внесенном Журавлевым на рассмотрение в нижнюю палату Федерального Собрания. Документ предлагает признать недействующим на территории России постановление Съезда народных депутатов СССР от 24 декабря 1989 года «О политической правовой оценке советско-германского договора о ненападении 1939 года». Журавлев объяснил, что заставило его внести такой проект и почему это закон с каждым днем становится все более необходимым.

В конце программы гость, как всегда, рассказал о планах и ответил на вопросы зрителей.