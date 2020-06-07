Лента новостей Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Политика

Бредихин назвал вывод военных США из Германии «началом снятия оккупации»

194
0 Оставить комментарий

Бредихин назвал вывод военных США из Германии началом снятия оккупации

Отношения США и Германии давно не ладятся из-за серьезных разногласий по поводу путей развития ЕС и НАТО. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

Сложные отношения

Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас в интервью изданию Bild am Sonntag назвал отношения Вашингтона и Берлина сложными на фоне появившейся в СМИ информации о решении Соединенных Штатов вывести из Германии часть американских военнослужащих.

«Мы являемся близкими партнерами по трансатлантическому альянсу, но это сложно», — заявил Маас, отвечая на вопрос о том, каким словом он опишет нынешние отношения двух стран.

Бредихин назвал вывод военных США из Германии началом снятия оккупации

Ранее газета The Wall Street Journal, ссылаясь на собственные источники, сообщила, что американский президент Дональд Трамп приказал к сентябрю вывести 9,5 тысячи военнослужащих США из Германии. Кроме того, Трамп распорядился ограничить число единовременно находящихся в Германии американских военных до 25 тысяч человек вместо допустимых сейчас 52 тысяч.

«Если дело дойдет до вывода части американских войск, мы примем это к сведению. Мы ценим развивавшееся на протяжении десятилетий сотрудничество с Вооруженными силами США. Это в интересах обеих стран», — отметил глава МИД ФРГ.

«Германия будет свободна»

Политолог Максим Жаров отметил, что отношения США и Германии давно не ладятся из-за серьезных разногласий по поводу путей развития ЕС и НАТО. Есть и личная неприязнь между канцлером Германии и президентом США.

«Последние высказывания Ангелы Меркель в адрес Дональда Трампа — еще одно тому подтверждение. Поэтому вывод американских войск из Германии и ожидаемый перевод их в Польшу — являются логичным следствием напряженности в двухсторонних отношениях. В то же время Германия является ключевым звеном в Евросоюзе и НАТО. Поэтому до какого-либо серьезного конфликта между США и Германией и разрыва отношений дело не дойдет», — пояснил Максим Жаров.

Бредихин назвал вывод военных США из Германии началом снятия оккупации

Как отметил кандидат исторических наук, главный редактор журнала «Архонт» Антон Бредихин, заявление Мааса — сигнал для немецких патриотов. Германия будет свободна.

«Оккупация со стороны США будет снята. И если для немецких властей это удар в спину, то для немецких граждан — это глоток свободы. Соседняя Польша уже вовсю добивается передислокации американских войск на свою территорию. Это, конечно же, нервирует немецкие власти. Но встает вопрос, а что дальше? Германия обретет полную свободу? В таком случае нынешние власти будут убраны. Будет запрещена миграция. Будет прекращено спонсорство всего ЕС из кошелька немецких налогоплательщиков», — заключил Антон Бредихин.

Напомним, Spiegel сообщил, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп застал врасплох немецкие власти, не сообщив им о решении вывести почти треть дислоцированных в Германии американских военнослужащих.

На сегодняшний день в ФРГ дислоцированы почти 35 тысяч военнослужащих США. Кроме этого, Вашингтон привлек к работе на военных базах в Германии 17 тысяч американских гражданских лиц и 12 тысяч граждан ФРГ.

Новости партнеров

Новости партнеров