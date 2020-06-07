Бредихин назвал вывод военных США из Германии «началом снятия оккупации»

Отношения США и Германии давно не ладятся из-за серьезных разногласий по поводу путей развития ЕС и НАТО. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

Сложные отношения

Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас в интервью изданию Bild am Sonntag назвал отношения Вашингтона и Берлина сложными на фоне появившейся в СМИ информации о решении Соединенных Штатов вывести из Германии часть американских военнослужащих.

«Мы являемся близкими партнерами по трансатлантическому альянсу, но это сложно», — заявил Маас, отвечая на вопрос о том, каким словом он опишет нынешние отношения двух стран.

Ранее газета The Wall Street Journal, ссылаясь на собственные источники, сообщила, что американский президент Дональд Трамп приказал к сентябрю вывести 9,5 тысячи военнослужащих США из Германии. Кроме того, Трамп распорядился ограничить число единовременно находящихся в Германии американских военных до 25 тысяч человек вместо допустимых сейчас 52 тысяч.

«Если дело дойдет до вывода части американских войск, мы примем это к сведению. Мы ценим развивавшееся на протяжении десятилетий сотрудничество с Вооруженными силами США. Это в интересах обеих стран», — отметил глава МИД ФРГ.

«Германия будет свободна»

Политолог Максим Жаров отметил, что отношения США и Германии давно не ладятся из-за серьезных разногласий по поводу путей развития ЕС и НАТО. Есть и личная неприязнь между канцлером Германии и президентом США.

«Последние высказывания Ангелы Меркель в адрес Дональда Трампа — еще одно тому подтверждение. Поэтому вывод американских войск из Германии и ожидаемый перевод их в Польшу — являются логичным следствием напряженности в двухсторонних отношениях. В то же время Германия является ключевым звеном в Евросоюзе и НАТО. Поэтому до какого-либо серьезного конфликта между США и Германией и разрыва отношений дело не дойдет», — пояснил Максим Жаров.

Как отметил кандидат исторических наук, главный редактор журнала «Архонт» Антон Бредихин, заявление Мааса — сигнал для немецких патриотов. Германия будет свободна.

«Оккупация со стороны США будет снята. И если для немецких властей это удар в спину, то для немецких граждан — это глоток свободы. Соседняя Польша уже вовсю добивается передислокации американских войск на свою территорию. Это, конечно же, нервирует немецкие власти. Но встает вопрос, а что дальше? Германия обретет полную свободу? В таком случае нынешние власти будут убраны. Будет запрещена миграция. Будет прекращено спонсорство всего ЕС из кошелька немецких налогоплательщиков», — заключил Антон Бредихин.

Напомним, Spiegel сообщил, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп застал врасплох немецкие власти, не сообщив им о решении вывести почти треть дислоцированных в Германии американских военнослужащих.

На сегодняшний день в ФРГ дислоцированы почти 35 тысяч военнослужащих США. Кроме этого, Вашингтон привлек к работе на военных базах в Германии 17 тысяч американских гражданских лиц и 12 тысяч граждан ФРГ.