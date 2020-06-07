Онищенко предупредил об опасности антисептиков для рук

Москва, 7 июня. Антисептики для рук не только убивают вредные бактерии, но и полезную микрофлору, а также способны вызвать аллергию. Об опасности дезинфицирующих средств предупредил эпидемиолог, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко.

«У нас у всех на руках есть своя микрофлора, которая нас защищает. Если мы используем дезинфектанты как средство неспецифической профилактики, то оно убивает все: микрофлору, вирусы, бактерии. Мы нарушаем нормофлору, которая есть на руках», — объяснил он Ura.ru.

Онищенко добавил, что бактерии умеют адаптироваться к антисептикам, но производство последних постоянно развивается, и на смену устаревшим средствам приходят аналоги нового поколения. Однако большинство дезинфицирующих средств продолжают оставаться на основе спирта.

«Мало купить дезинфицирующий раствор для рук, нужно внимательно изучить прилагаемую к нему инструкцию», — подчеркнул эпидемиолог.

Он также отметил, что при длительном использовании антисептики могут вызывать аллергическую реакцию и сильно сушить руки.

Популярность антисептиков резко возросла в связи с пандемией коронавируса в мире. Их стали приобретать не только для больниц и индивидуального пользования, но и для различных предприятий, заведений общепита и других общественных мест.

В связи с тем, что дезинфицирующие средства стали использоваться повсеместно, известный доктор и телеведущий Евгений Комаровский рассказал, как обрабатывать руки правильно. Медик снял специальный ролик о применении антисептика с участием эпидемиолога, руководителя Национальной экспертной группы по инфекционному контролю Андрей Александрин.