Сирия, 7 июня. Взрыв мотоцикла в Хасаке убил мирного жителя. В Идлибе развернуты подкрепления турецкой армии. В Алеппо ликвидированы несколько боевиков «Отрядов народной самообороны». Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская Арабская Армия (САА) и союзные силы: ведут огонь по опорным пунктам запрещенной в РФ террористической группировки «Хайят Тахрир аш-Шам».

«Сирийская национальная армия» (СНА): отразила попытку боевиков «Отрядов народной самообороны» проникнуть к их позициям в Алеппо.

ВС Турции и союзные силы: развернули подкрепления на юге провинции Идлиб.

«Отряды народной самообороны» (YPG): предприняли попытку проникнуть в зону операции ВС Турции и союзных сил на севере Алеппо.

Провинция Дамаск

Как передает новостное агентство SANA, в Сирии был зафиксирован еще один случай заражения коронавирусом. Общее число заболевших в стране достигло 125, из которых 58 человек выздоровели, 6 — скончались. Ранее Министерство Здравоохранения сообщало, что в городском госпитале в Дамаске пошли на поправку еще 5 человек, доставленных в отделение с положительным результатом теста на COVID-2019.

Провинция Алеппо

У деревни Мареа на севере Алеппо возобновились боестолкновениями между боевиками подконтрольной Турции «Сирийской национальной армии» и курдскими бандформированиями. Согласно сообщению издания Baladi News, утром протурецкие силы предотвратили попытку курдских «Отрядов народной самообороны» проникнуть за линии их обороны и открыли огонь из минометов по укреплениям группировки у поселения Шейх-Исса и Харбуль, убив и ранив несколько боевиков.

Как передает военно-политический Telegram-канал Warjournal, российские военнослужащие провели гуманитарную акцию в районе Муслимия сирийского города Алеппо. Нуждающиеся местные жители получили свыше 500 продовольственных наборов и более 1000 килограмм хлеба.

Провинция Идлиб

На юге провинции продолжились столкновения на линии разграничения сил правительственных войск и боевиков вооруженных группировок. Как передает портал Aleppo AMC, ночью сирийские войска вели обстрел опорных пунктов террористов у поселка Хан-Тутин. Продолжились столкновения в окрестностях поселения Рувейха и Хорш-Бенин. По неподтвержденным пока данным, потери зафиксированы с обеих сторон. Согласно данным агентства Step News, после провокаций со стороны «Хайят Тахрир аш-Шам»¹ к операции присоединилась авиация ВВС Сирии, которая провела разведку в воздушном пространстве над предгорьями Джебель аз-Завии и до сирийско-турецкой границы.

По данным Сирийской обсерватории по правам человека (SOHR), подкрепления турецких войск прибывают к зоне боевых действий. Подразделения ВС Турции были развернуты в районах Марьян, Тафтаназ, Аль-Киясат, Басанкуль и Юсуф в юго-западной части провинции.

Провинция Хасака

Как передает медиаресурс Baladi News, к северу от города Рас аль-Айн в деревне Умм-Хаджра прогремел взрыв. Согласно данным местных источников, взрыв самодельной бомбы убил одного мирного жителя. Так называемая военная полиция «Сирийской национальной армии» под контролем которой находится город, обвиняет в произошедшем курдских боевиков «Демократических сил Сирии». На них также возлагают ответственность за теракт, который сутками ранее убил 8 человек в деревне Тель-Халаф.