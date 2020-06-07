Набор в военные вузы Минобороны РФ пройдет в регионах проживания абитуриентов

Москва, 7 июня. Набор в высшие военные учебные заведения Минобороны России в этом году из-за непростой эпидемиологической обстановки будет проведен в регионах проживания абитуриентов, курсантам не нужно будет приезжать в вуз. Об этом Федеральному агентству новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

В Минобороны РФ объяснили, что в регионы отправят специальные выездные группы. Представители вузов и специалисты отберут кандидатов на базе региональных военных комиссариатов.

Для того, чтобы поступить в высшее военное учебное заведение, молодым людям необходимо обратиться в комиссариат по месту регистрации. Тем, кто уже подал документы, сотрудники военкоматов расскажут о времени и месте проведения профотбора.

Категорию профессиональной и психологической пригодности, состояние здоровья будущих абитуриентов и уровень их физической подготовки определят с 15 июля по 5 августа. Даты выбраны с учетом сроков проведения ЕГЭ и принимаемых мер по борьбе с коронавирусом.

Окончательный профессиональный отбор приемные комиссии проведут с 25 июля по 10 августа. С 15 августа кандидаты, прошедшие его, будут зачислены. Учебный год в военных учреждениях начнется 1 сентября.

Ранее Минобороны России скорректировало сроки проведения учебных сборов по программам военной подготовки для студентов российских вузов. Основная их часть переносится на более поздний срок — июль-октябрь 2020 года, а в некоторых вузах сборы проведут в 2021 году.