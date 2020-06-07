Панин на прощании в крематории назвал Кокшенова «самым бездарным режиссером»

Москва, 7 июня. Звезда фильма «Жмурки» Алексей Панин назвал Михаила Кокшенова «самым бездарным режиссером». Несмотря на такую нелестную оценку, актер добавил, что любил покойного за доброту и человечность.

О своих отношениях с Кокшеновым Панин рассказал журналистам, приехав в ритуальный зал Митинского крематория в Москве.

«Да просто пили, варили сосиски и снимали кино. Даже ничего сказать вам не могу. Как у обычных людей», — признался он.

Пытаясь вспомнить, какой-нибудь интересный эпизод, Панин рассказал, как десять лет назад подрезал Кокшенова на BMW.

«Он ехал и испугался, как сумасшедший. Потому, что я его подрезал», — поделился он.

Панин добавил, что считает Кокшенова самым бездарным режиссером, с которым ему приходилось работать. Такой же бездарной он назвал и Аллу Сурикову.

«Но, я их любил безумно! И Алла Сурикова замечательная, и Кокшенов — замечательный! <...> (Но) он — деревянный. Кокшенов, я вам правду говорю, он не может выше жопы прыгнуть», — заявил Панин.

По мнению артиста, Кокшенов был просто гениальный в том плане, что он добрый и по-человечески настоящий.

«Я ему в лицо это говорил: «Михал Михалыч, вы плохой режиссер!» — заключил он.

Как сообщалось ранее, Кокшенов скончался 5 июня. Ему было 83 года. По данным Пятого канала, он страдал от онкологического заболевания и находился в реабилитационном центре в Подмосковье.