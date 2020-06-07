Видео ФАН и оскорбления ветеранов. «По кочкам» с Надеждой Писец

Федеральное агентство новостей продолжает сатирическое и политическое шоу «По кочкам» с Надеждой Писец.

В этом выпуске неподкупная и непреклонная ведущая не смогла пройти мимо нашумевшего видео Федерального агентства новостей, призывающего прийти на голосование о поправках в Конституцию. Продолжилась тема громким роликом соратника Надежды Алексея Навального, который во всеуслышание назвал ветерана Великой Отечественной войны, многодетную мать, всемирно известного кардиохирурга и многих других «позором страны, людьми без совести и предателями».