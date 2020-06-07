Политолог Карасев назвал неприятный для Киева способ закрыть вопрос Крыма с РФ

Киев, 7 июня. Украине нужно перестать винить в потере Крыма исключительно Россию и искать с ней компромисс. Об этом заявил украинский политолог Вадим Карасев.

По его мнению, конфликт с Москвой в любой форме обескровливает Украину и не дает ей развиваться.

«Спор по Крыму, почему он важен и почему он не завершен? Потому что если у нас будет доминировать точка зрения, что Крым — это исключительно и только — был захват и агрессия России, значит, мы себя обрекаем на длительную войну гибридную, информационную — какую угодно с Россией. Никогда не будет разрядки, потому что «только они виноваты в том, что мы потеряли Крым», — сказал он в эфире телеканала NewsOne.

Карасев считает, что Киеву необходимо пойти на неприятный, но необходимый шаг: признать и свою вину в потере Крыма. Это, уверен политолог, позволит украинским властям найти компромисс с Москвой не только по поводу утраченного полуострова, но и «по остальным отношениям с Россией».

По словам Карасева, сейчас власть Украины находится в тупике, поскольку пообещала своим гражданам мир, по продолжает вести прежнюю риторику, обрекая себя на конфликт с РФ.

«С этим надо заканчивать. Надо разобраться. Крым — это важный момент, надо разобраться, что на самом деле произошло», — резюмировал политолог.

Украинские власти продолжают считать Крым своей территорией и рассматривают варианты его возвращения, хотя еще в 2014 году субъект официально стал российским регионом по итогам референдума. Тогда за воссоединение с РФ проголосовали 96,7% и 95,6% жителей Крыма и Севастополя соответственно.

В РФ неоднократно призывали руководство Украины отказаться от любых планов на полуостров, подчеркивая, что больше никакого отношения к нему страна не имеет.

Многие эксперты, в частности, политолог Евгений Сатановский, обращали внимание Киева на то, что государству было бы целесообразнее заняться своими внутренними проблемами, чем строить фантомные планы по возвращению Крыма.