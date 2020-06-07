Известного сыровара Сироту ограбили в Москве

Москва, 7 июня. Главу Союза сыроваров России Олега Сироту ограбили в столице, он лишился ноутбука стоимостью почти 240 тысяч рублей.

Ноутбук находился в офисе по ремонту оргтехники. После того, как Сирота узнал о пропаже ноутбука, он обратился в полицию. Правоохранительные органы устанавливают обстоятельства кражи дорогого гаджета.

Житель Московской области Олег Сирота — основатель проекта «Русский пармезан». Сыры, изготовленные на его заводе, удостоились наград на международных выставках в Австрии, Франции и Италии.

Сирота поддерживает политику импортозамещения и уверен, что в России можно делать уникальный сыр. В 2017 году фермер получил национальную премию «Бизнес успех».