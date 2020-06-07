Доклад ООН: Пакистан ведет двойную игру, сотрудничая с террористами

Тысячи пакистанцев продолжают «принимать участие в джихаде» против афганского правительства на стороне «Талибана»1 (запрещена в РФ), говорится в новом докладе мониторинговой группы ООН. В нем подчеркивается, что Пакистан ведет двойную игру, заявляя о приверженности делу борьбы с терроризмом и одновременно поддерживая террористические группировки, которые продвигают его внешнеполитические цели. Как правительство Исламабада связано с радикальными исламистами, рассказывает редакция Telegram-канала «ЧВК Медиа».

«Одно государство — член сообщило, что общее число пакистанских граждан, воюющих в составе террористических групп в Афганистане, может составлять до 6000–6500 человек», — говорится в 11-м докладе Группы по аналитической поддержке и наблюдению за санкциями.

В докладе выделены три основные пакистанские группы: «Движение «Талибан» в Пакистане» («Техрик-и-Талибан Пакистан» или ТТП, запрещено в РФ), «Лашкар-и-Тайба» (ЛиТ, запрещено в РФ) и «Джаиш-и-Мухаммад» (ДиМ). Все три группы действуют на территории Афганистана с согласия и при поддержке «Талибана». Присутствие этих групп сосредоточено в восточных провинциях Кунар, Нангархар и Нуристан, где они действуют под эгидой афганского «Талибана».

Доклад идет вразрез с утверждениями Залмая Халилзада, который похвалил Пакистан за поддержку так называемого афганского «мирного процесса». 30 апреля 2019 года Халилзад — специальный представитель США по вопросам примирения в Афганистане — заявил, что Пакистан «поддерживает усилия по ускорению внутриафганского диалога и переговоров и оказывает помощь в снижении уровня насилия» в Афганистане.

Заявление Халилзада в Twitter в апреле 2019 года прямо контрастирует с его показаниями в Конгрессе в июле 2016 года, когда он назвал Пакистан «государством-спонсором террора».

Независимые эксперты пока не подтвердили данные, содержащиеся в этом докладе, поскольку информация основана на разведданных, предоставленных государствами — членами. Однако известно, что ряд пакистанских группировок действует внутри Афганистана и воюет рука об руку с «Талибаном». Также на территории Афганистана были убиты высокопоставленные главари пакистанских террористических группировок. Кроме того, известно, что ряд пакистанцев воюет вместе с бойцами «Вилаята Хорасан» отделения «Исламского государства»1 (запрещено в РФ).

ТТП является врагом пакистанского государства и с момента своего основания в конце 2006 года проводила жестокие вооруженные акции на северо-западе Пакистана, совершая теракты по всей стране. Тем не менее Пакистан поддерживает афганский «Талибан», который укрывает и поддерживает ТТП.

Группировка «насчитывает около 500 боевиков в Кунаре и около 180 в Нангархаре», говорится в докладе.

Хотя в докладе ООН это не отмечается, но известно, что ЛиТ и ДиМ действуют по указке властей Пакистана. Эти две группы являются крупнейшими террористическими группировками в регионе. Помимо нападений в Афганистане, обе группировки проводят также террористические операции на территории Индии.

ЛиТ и ДиМ способствуют перемещению в Афганистан боевиков-террористов, которые выступают в качестве советников, инструкторов и специалистов-взрывников. Обе группы несут ответственность за совершение целенаправленных убийств представителей [афганского] правительства и других лиц.

В составе ЛиТ в Афганистане насчитывается около 800 боевиков, в ДиМ – около 200.

В докладе приводится информация о местонахождении боевиков на территории Афганистана. ЛиТ и ДиМ размещаются совместно с силами «Талибана» в уездах Мохманд-Дара, Дур-Баба и Шерзад провинции Нангархар. ТТП также сохраняет присутствие в уезде Лал-Пура недалеко от пограничного района Пакистана Мохманд-Дара. В провинции Кунар ЛиТ сохраняет еще 220 боевиков, а ДиМ — 30 боевиков; все они рассредоточены в рядах «Талибана».

Хотя в докладе об этом прямо не упоминается, известно, что в Афганистане действуют другие пакистанские прокси-террористы. В августе 2014 года Госдепартамент США отметил, что «Харакат-уль-Муджахидин» (ХуМ) организовала несколько тренировочных лагерей на территории Афганистана. По непроверенным данным, эти лагеря ХуМ продолжают действовать и по сей день.

ХуМ — одна из многих террористических групп, поддерживаемых пакистанским государством. В сентябре 2014 года власти США добавили Фазлура Рахмана Халила, давнего эмира ХуМ и ключевого союзника «Аль-Каиды»1 (запрещена в РФ), в список Самых опасных террористов мира. Однако Пакистан не сделал ничего, чтобы арестовать или хотя бы задержать Халила. Более того, в 2018 году Халил вступил в политическую партию премьер-министра Пакистана Имрана Хана.

Не нужно обладать сверхспособностями, чтобы понять мотивацию властей Пакистана. Достаточно взглянуть на объемы финансовой помощи, выделяемой Пакистану США.

Затем сравнить цифры с этого графика с количеством терактов по данным портала Global Terrorism Database.

Тогда становится очевидным, что логика Пакистана предельно проста — денежный поток иссякнет, как только терроризм в стране будет побежден.

1 Организация запрещена на территории РФ.