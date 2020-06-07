Более 1,7 тысячи кубометров водотопливной смеси откачано в Норильске после аварии

Норильск, 7 июня. Специалисты откачали 1714 кубометров водотопливной смеси после ЧП в Норильске, заявил заместитель главы МЧС Александр Чуприян после заседания штаба ликвидации последствий аварии.

«Прошедшие сутки показали, что объемы выполненных работ значительно больше, чем во все предыдущие дни, — констатировал представитель ведомства. — 853 кубометра смеси собрано за вчерашние сутки, что примерно равно собранному за все предыдущее время».

Спасатели за весь период работ сняли и вывезли в специальные хранилища 50 тысяч кубов загрязненного нефтепродуктами грунта, из них 11,5 тысячи — за последние сутки. Две тысячи квадратных метров территории были обработаны 1800 килограммами сорбентов. В запасе остаются еще 12 тонн этих средств. Всего обработано более 20 километров береговой линии.

В настоящее время спасательная группировка составляет около 500 человек, задействовано почти 200 единиц техники. До 13,5 тысячи кубометров увеличено количество резервных емкостей. За экологической ситуацией постоянно следят специалисты Росприроднадзора. Были взяты 80 проб: 60 — на воде, 20 — на грунте.

Вице-президент «Норникеля» Николай Уткин обратил внимание, что темпы работ по ликвидации последствий аварии наращиваются.

«Для персонала организовано и питание, и отдых, чтобы люди были сыты, одеты и комфортно работали в круглосуточном режиме, — рассказал он. — На сегодня мы набрали максимальный темп».

Уткин поблагодарил силы МЧС, «Морскую спасательную службу», «Транснефть» и «Газпром нефть» за оказанную помощь, назвав их сотрудников настоящими профессионалами.

«У них большой опыт «боевой» операционной работы, — констатировал Уткин, — и они сегодня ее демонстрируют».

Внутренним решением «Норникеля» на ТЭЦ-3 началась откачка топлива из соседнего с аварийным резервуара. Это позволит установить, как сильна там подвижка грунтов. Уткин пояснил, что это не связано с техническим состоянием бака.

«Он абсолютно исправен, — отметил он, — а именно [это нужно для того] чтобы обезопасить себя, пока мы не установим причину, не поймем, локальное там растепление или же оно имеет более обширную площадь».

Из 13 тонн топлива в резервный бак откачана уже половина. К 12 июню резервуар №4 планируется освободить полностью. По всему баковому хозяйству компании на данный момент проводятся тщательные проверки с привлечением внешних экспертов.

В ближайшее время представители коренных малочисленных народов присоединятся к осмотру территории. Для поддержания видового разнообразия арктической фауны и сохранения экосистемы запланировано два проекта — увеличение поголовья оленей и разведение молоди ценных рыб. В текущей ситуации особенно важно поддержать местное население, отметил Уткин.

Ранее бизнесмен Михаил Прохоров вступился за «Норникель». Предприниматель раскритиковал призывы к национализации компании, которые звучат после аварии на ТЭЦ-3 в Норильске. Прохоров убежден, что правильное решение для разрешения ситуации будет найдено, а повторение подобных сценариев в будущем будет исключено.