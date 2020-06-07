Эксперт объяснил, почему Киеву выгодна война в Донбассе

Киев, 7 июня. Гражданская война на юго-востоке Украины выгодна Киеву, поскольку он использует ее как во внутренней, так и во внешней политике. Такое объяснение непрекращающемуся конфликту дал сотрудник Центра украинистики и белорусистики Олег Неменский.

По его словам, боевые действия в Донбассе стали «главным источником легитимации политического режима», который не изменился с уходом с поста президента Петра Порошенко и становлением Владимира Зеленского его преемником.

Кроме того, гражданская война стала основной темой диалога Украины с Западом.

«Во всех этих контактах Украина просит денег, помощи, а в качестве аргумента представляет донбасский конфликт. Так что, Украине выгодна эта ситуация, и она будет стараться сохранить ее как можно дольше», — констатировал Неменский.

Эксперт уверен, что завершить гражданский конфликт в Донбассе можно будет только тогда, когда изменится сама Украина. Он считает, что перемены возможны в связи с общей деградацией украинской государственности.

Гражданская война на Украине длится с 2014 года. В тот год в Киеве произошел государственный переворот, который не приняли жители Донецкой и Луганской народных республик. В ответ новые украинские власти развернули против них военную кампанию.

Внутриукраинский конфликт пытаются урегулировать в рамках «нормандского формата», а также на площадке в Минске в рамках встреч контактной подгруппы. Но Киев систематически нарушает Минские соглашения, передает «Царьград».