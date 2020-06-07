Прощание с Кокшеновым проходит в подмосковном крематории

Москва, 7 июня. Церемония прощания с актером Михаилом Кокшеновым проходит в Митинском крематории в Подмосковье.

Траурное мероприятие началось в ритуальном зале крематория в 10.30 по московскому времени. Кокшенова кремируют, а урну с его прахом захоронят в фамильном склепе на Новодевичьем кладбище, расположенном недалеко от могилы Гоголя. Народный артист России будет погребен рядом со своей матерью, бабушкой и другими родными, передает Kp.ru.

Известный актер ушел из жизни 5 июня в возрасте 83 лет. Как уточнила его вдова Наталья Лепихина, причиной смерти стал перенесенный ранее тяжелый инсульт, точнее — его последствия.

Друг Кокшенова Аркадий Инин рассказал, что перед смертью артист долго боролся с недугом, и иногда у близких даже возникали надежды на его выздоровление, но за несколько дней до кончины он попал в реанимацию, пишет «Культуромания». Инин назвал смерть Кокшенова «горем всех зрителей» и заметил, что немногих артистов публика любила так, как его товарища.

За свою кинокарьеру Кокшенов снялся более чем в ста фильмах. Он особо известен по картинам «Ширли-мырли», «Белые росы», «Русский бизнес», «Не может быть!», «Спортлото-82» и «Самая обаятельная и привлекательная».

В 2017 году знаменитый актер перенес тяжелый инсульт, после которого долгое время никого не узнавал и не разговаривал. Несмотря на усилия медиков, он так и не смог полностью восстановиться, а в октябре прошлого снова попал в больницу.

Кокшенова хоронят без гражданской панихиды из-за эпидемии коронавируса в стране.