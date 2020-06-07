Военный эксперт объяснил, почему американцы боятся российского БПЛА «Охотник»

Министр обороны Сергей Шойгу продолжает укреплять обороноспособность страны. БПЛА «Охотник» расширит боевые возможности России. Такое мнение в комментарии Федеральному агентству новостей высказал военный эксперт фонда «Народная дипломатия» Сергей Простаков.

«Охотник»

Издание The National Interest выпустило статью «Новый российский «Охотник»-невидимка близок к боеготовности». Как отметил обозреватель Крис Осборн, «Охотник» несет вооружение во внутренних отсеках, потому что беспилотник не имеет внешних точек подвески.

Сравнивая конфигурацию БПЛА с американским стелс-бомбардировщиком B-2, обозреватель NI считает, что российский беспилотник уступает ему в скрытности, поскольку имеет более угловатую конструкцию. Однако российский дрон обладает особенностью, которая должна вызвать обеспокоенность у конкурентов в Соединенных Штатах.

Его летные маневры с российским истребителем пятого поколения Су-57 показали возможность совместной работы, когда пилот самолета управляет БПЛА. Эту технологию сейчас развивают и в США на самолетах F-22 и F-35. Она позволяет взаимодействовать летательным аппаратам напрямую, без посредничества наземных станций. Это улучшит возможности разведки и позволит Су-57 действовать на безопасном расстоянии от потенциального противника. При этом «Охотник», имея на борту внушительное вооружение, сможет атаковать районы повышенного риска, защищенные средствами противовоздушной обороны.

Страхи США

Как отметил Сергей Простаков, беспилотные летательные аппараты долгое время не были в центре внимания российской армии. Вслед за США их развитием усиленно занимались страны, которые не отличались силой ВВС, но нуждались в эффективном средстве ведения различных операций с воздуха.

«Однако современный опыт ведения боевых действий и потребности армии привели к созданию различных моделей российских БПЛА. «Охотник» можно считать самым амбициозным и многообещающим проектом из известных отечественных образцов. Имеющаяся информация об этом беспилотнике позволяет говорить о том, что российские вооруженные силы расширят свои боевые возможности с началом его использования», — пояснил Сергей Простаков.

По словам эксперта, комплекс разведывательных и ударных средств, который способен нести «Охотник», делает его нужным для многих родов войск. И для сухопутных, и для авиации, и для военно-морского флота.

По мнению эксперта, пока рано говорить об «Охотнике» как о чем-то уже совершенно определенном. Его можно будет оценивать после начала внедрения боевых машин в войска, до чего еще процесс его проектирования и производства не дошел.

«Тем не менее наличие опытных образцов, их известные возможности и беспокойство американской стороны позволяют говорить о том, что отечественные вооруженные силы стоят на пороге серьезных изменений своих боевых возможностей, резко их расширяющих. Российская армия при министре обороны Сергее Шойгу продолжает укрепляться и пополняться новейшей военной техникой, и «Охотник» является тому ярким примером», — заключил Сергей Простаков.

Напомним, 6 мая 2020 года два стратегических бомбардировщика B-1B из Южной Дакоты провели учебное бомбометание на полигоне в Эстонии. Швыткин посоветовал НАТО «не испытывать на прочность терпение» российских систем ПВО.