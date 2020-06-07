Откровенное декольте Насти Каменских взволновало пользователей Instagram

Киев, 7 июня. Певица Настя Каменских опубликовала фото с откровенным декольте и просто взбудоражила мужскую часть своих подписчиков в Instagram.

Таким фото артистка проиллюстрировала пост об «эмоциях счастья, которые наполняют человека изнутри». По ее словам, такие эмоции каждый человек создает для себя сам. Лично у нее самые прекрасные чувства вызывают моменты с любимыми и близкими людьми.

«Давайте жить так, чтобы хотелось вспоминать каждый свой день!» — призвала она своих подписчиков.

Поклонники пришли в восторг от фото, а вот текстовое описание их, кажется, не заинтересовало вовсе.

«Я уже понял, куда все смотрят», «Так, что-то я засмотрелся», «Я вами восхищаюсь!» — написали они в комментариях к снимку.

Один из пользователей объяснил другим участникам обсуждения, что смотреть на фото нужно вовсе не на грудь Каменских.

«В глаза смотри», — обратился он к другому комментатору, особенно бурно восторгающемуся формами звезды.

Были и те, кто признался, что глубокое декольте Анастасии отвлекло их от дел.

Женская половина аудитории, правда, восхищалась не так сильно. Кто-то с сарказмом отметил: «Сиськи — вот и все эмоции».

«Мое любимое воспоминание это, свадьба Потапа и Насти», — написала одна из фолловеров.

Бракосочетание артистов, действительно, было громким событием. Свадьбу сыграли в Киеве в мае прошлого года. В недавнем интервью Потап рассказал журналистам, что его супруга любит ходить по квартире практически обнаженной, готовит в фартуке на голое тело.