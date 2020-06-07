ЛАГ поддержала призыв к перемирию в Ливии

Каир, 7 июня. Лига арабских государств поддержала итоги египетских переговоров, участники которых призвали к скорейшему перемирию в Ливии. Подробности сообщает ливийское телевидение.

Накануне, 6 июня, в Каир прибыли председатель Палаты представителей Агила Салех и главнокомандующий Ливийской национальной армии фельдмаршал Халифа Хафтар. Члены ливийской делегации обсудили кризис в североафриканской стране с президентом Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси, подчеркнув, что урегулировать ситуацию можно после прекращения любых боевых действий и путем политического диалога при участии международного сообщества.

Канал Libya Alhadath TV сообщил, что генеральный секретарь ЛАГ Ахмед Абу аль-Гейт высказался в пользу договоренностей, принятых на встрече в Каире.

Канал Libya’s Channel указал, что призывы к перемирию на ливийской территории поддержал Мешааль ибн Фахм Салами, председатель Арабского парламента Лиги арабских государств. По его словам, решения, которые обсуждались в Египте, определяют дорожную карту политического урегулирования. Она позволит не допустить эскалации кризиса, свести на нет любые боевые действия, разоружить все бандформирования и вывести всех иностранных наемников и боевиков из Ливии. Салами заявил о необходимости положительно отреагировать на итоги переговоров в Каире.

Мирную инициативу по Ливии ранее поддержала Россия. Как отметил спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку Михаил Богданов, после введения перемирия работа по стабилизации страны должна вести в рамках формата военного совета «5+5», в области объединения и координации главных экономических органов страны и в плоскости новых основ политической власти (формирование нового Президентского совета, правительства, представляющего интересы ливийского народа).